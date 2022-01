Cine Casarão retorna com exibições a partir desta quinta-feira (13)

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após o recesso de final de ano, o Cine Casarão, espaço do Casarão de Ideias dedicado à Sétima Arte, retorna com suas exibições a partir desta quinta-feira (13). Entre as estreias da semana estão ‘Amor Fati’, ‘Sem Ressentimentos’, ‘No Táxi do Jack’ e ‘Casulo’, e os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Na quinta-feira, às 16h30, será exibido ‘Amor Fati’, com direção de Cláudia Varejão. O título do longa é uma expressão latina cuja tradução livre seria "amor ao destino". Ele mostra o momento de ruptura de Tomas, que recebe os amigos para um jantar. Mas o que ele realmente quer é um último encontro, uma despedida. O filme será reexibido no sábado (15), às 17h30.

Ainda na quinta-feira, às 18h30, entra em cartaz a produção alemã ‘Sem Ressentimentos’, de Faraz Shariat. Parvis, filho de iranianos exilados, lida com a vida em sua pequena cidade, entregando-se à cultura pop e encontros em aplicativos de relacionamentos. Depois de ser pego furtando em lojas, ele é sentenciado a serviços comunitários em um abrigo para refugiados, onde conhece os irmãos Banafshe e Amon, que fugiram do Irã.

À medida que cresce uma atração romântica entre Parvis e Amon, o relacionamento frágil entre os três é posto à prova. Eles se encontram e se perdem ao longo de um verão de juventude fugaz, um intenso primeiro amor, uma tentativa de um futuro conjunto, bem como a profunda percepção de que, na Alemanha, eles não são iguais. O longa será reexibido na sexta-feira (14), às 19h30; no sábado, às 15h30; e no domingo (16), às 18h30.

Na sexta-feira, às 15h30, ocorre a estreia de ‘No Táxi do Jack’, um filme português com direção de Susana Nobre. No longa-metragem, Joaquim já está no final de sua carreira. Conforme um acordo que fez com seu patrão, ele conseguirá se aposentar depois de algum tempo desempregado. A reexibição será no sábado, às 19h30.

E por fim, também na sexta-feira, às 17h30, acontece a estreia de ‘Casulo’, de Leonie Krippendorff. Nora é uma tímida menina de 14 anos que vive em Berlim, rodeada por uma diversidade de pessoas de culturas e vivência variadas. Em um verão que vai mudar sua vida para sempre, ela passa por algumas de suas primeiras experiências se apaixonando, amadurecendo de corpo e mente e tendo seu coração partido pela primeira vez. A reexibição será no domingo, às 16h30.

Protocolos

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

No intervalo de cada sessão, é feita a aplicação com luz de ozônio e vídeos institucionais, no início dos filmes, são exibidos com o objetivo de reforçar a prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). O uso da máscara é obrigatório.

