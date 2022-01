“Festival de Férias” apresenta programação gratuita em Manaus

A abertura oficial vai ser neste sábado, com a “Caminhada Cultural”, das 9h às 11h | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM)- Neste mês, o público infantil vai contar com a programação gratuita do Festival de Férias, que acontece a partir de sábado (15) e segue até 29 de janeiro, em diferentes espaços culturais.

Os espaços são administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e órgãos parceiros.

As inscrições para as atividades estão disponíveis no Instagram (@culturadoam), e as vagas são limitadas, em atendimento aos protocolos de prevenção da Covid-19.

A abertura oficial vai ser neste sábado, com a “Caminhada Cultural”, das 9h às 11h, no circuito que abrange Largo de São Sebastião, Teatro Amazonas, Centro Cultural Palácio da Justiça, Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista e Academia Amazonense de Letras.

No dia 22, estão confirmados no roteiro Museu da Cidade, Centro Cultural Óscar Ramos, Catedral Metropolitana de Manaus, Biblioteca Pública do Amazonas e Palacete Provincial.

" Vamos circular por prédios que contam a história de Manaus, importantes para nossa cultura e valorização do patrimônio histórico. Temos a proposta de fazer a ‘Caminhada Cultural’, a Colônia de Férias e o ‘Bora Pro Parque’ em datas, percursos e espaços diferentes " Ricardo Lopes, gerente da Central de Arte e Educação

Programação

De 18 a 21 de janeiro, das 14h às 17h, tem Colônia de Férias no Centro Cultural Palácio Rio Negro, localizado na avenida Sete de Setembro, 1546, no Centro.

A programação conta com oficinas, brincadeiras, apresentações e passeios, entre eles está o city tour no Amazon Bus para o Parque Estadual Sumaúma, na avenida Bacuri, Cidade Nova.

Já de 25 a 28 de janeiro, também das 14h às 17h, a Colônia de Férias acontece no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, enquanto o passeio no Amazon Bus segue para o Museu da Amazônia (Musa).

No dia 23, o Parque Rio Negro, no São Raimundo, vai ser cenário do tradicional “Bora Pro Parque”, em versão reduzida, com intervenção de artistas circenses das 17h às 19h. O projeto segue para o Parque Senador Jefferson Péres, no Centro, no dia 29.

No dia 29, das 9h às 11h, tem visita especial ao Teatro Amazonas, com intervenções artísticas em homenagem ao Dia do Mágico.

Cursos

O Festival de Férias oferece ainda oficinas gratuitas, para jovens e adultos. De 19 a 21, das 9h ao meio-dia, no Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro), acontece o curso “Processo Criativo na Produção da Obra Literária”, com Leila Plácido.

Já das 14h às 17h é a vez da oficina “Cura.te a ti Mesmo”, sobre curadoria nas Artes Visuais, com Cristovão Coutinho e Priscila Pinto.

No Centro Cultural Palácio Rio Negro, de 26 a 28 de janeiro, das 9h ao meio-dia, tem o curso “Introdução ao Audiovisual”, com Lu Pinheiro, Weldel Akves e Adson Queiroz. Das 14h às 17h acontece a oficina “Processo Criativo da Composição Musical’, com César Lima.

As inscrições também serão disponibilizadas no Instagram da secretaria (@culturadoam).

