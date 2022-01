Thiago de Mello, o ícone eternizado para as próximas gerações

Thiago de Mello faleceu na manhã de 14 de janeiro de 2022 | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A segunda sexta-feira (14) do mês de janeiro amanheceu debaixo de forte chuva na capital amazonense. Aparentemente, a natureza sabia que um ícone da poesia respirava pela última vez. O escritor e poeta amazonense Thiago de Mello, aos 95 anos, despediu-se do mundo material, mas ficará eternizado em obras.

Em Barreirinha, interior do Amazonas, em uma terça-feira, do dia 30 de março de 1926, mesmo ano de nascimento da Rainha Elisabeth e Marylin Monroe, nascia o menino que revolucionaria o movimento literário do Amazonas e seria reconhecido nacional e internacionalmente.

“O menino que continua varando os campos gerais e que reparte o seu canto como o seu avô repartia o cacau e fazia da colheita uma ilha do bom socorro.” (Trecho de 'A vida verdadeira').

Esse era o menino simples que virou ícone da literatura. Ele mesmo descrevia como foi difícil “sentir a febre e gosto da fome” em Porantim do Bom Socorro, comunidade humilde de sua cidade natal.

Manaus foi a cidade de refúgio para Amadeu Thiago de Mello e a família. Ele estudou no Grupo Escolar Barão do Rio Branco e, depois, no Ginásio Pedro II.

Em 1950, ele veria sua vida mudada por meio dos estudos. No Rio de Janeiro chegou a cursar medicina, mas viu que a cura, pelo menos da parte dele, estaria na literatura. O poder que emana das palavras que sairiam das lapiseiras de Thiago de Mello marcariam gerações. Premeditado ou não, o poeta demonstrou em vida o poder que emana da arte.

Ditadura e conflitos políticos

Thiago nunca escondeu sua posição enfática por democracia. O poeta colaborou com veículos de oposição ao governo de Getúlio Vargas.

O escritor serviu no Itamarati como agente diplomático de cultura do Brasil na Bolívia e, posteriormente, no Chile. Mas, em 1965 chega ao Brasil e logo é perseguido pelo regime militar.

Exilado por 10 anos, Thiago permanece no Chile. O que seria um tempo de mordaças em sua boca, serviu de inspiração para algumas de suas maiores obras, que lhe renderam também um prêmio concedido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, ainda durante o regime militar.

O menino de Barreirinha ficou conhecido internacionalmente como um intelectual engajado na luta pelos Direitos Humanos. Mas quem imaginaria que poderia um jovem do interior ser tão influente no mundo? Thiago responde por si só, a arte o fez viajar para lugares além do chão de barro.

“Faço poemas como quem faz amor” (Arte de Amar)

Sim, Thiago de Mello fazia poemas como algo prazeroso. Para falar de conflitos, dores, desejos, paixões e até sobre morte. O poeta defendia suas convicções em versos.

Thiago de Mello para as gerações

Andrés Pascal é jornalista e escritor. Ele conta que o poeta serviu de inspiração e que estará eternizado em versos, pois a arte continua viva por gerações.

“Para qualquer amazonense apaixonado por literatura, um dos maiores motivos de orgulho é poder dizer que nasceu no mesmo estado de Thiago de Mello. Que respirou o mesmo ar, que contemplou e se inspirou nas mesmas paisagens. Através da sua arte e de sua genialidade, Thiago mostrou a Amazônia e o amazônida para o mundo. A partida dele deixa um vazio imenso na literatura brasileira e mundial, mas a sua obra é imortal. Poder contemplá-la transforma qualquer ‘sexta-feira cinzenta’, como foi o dia do falecimento dele, em uma manhã de domingo. Viva Thiago de Mello!”

Jan Santos, de 28 anos, faz parte da nova geração de escritores amazonenses. Para ele, Thiago de Mello foi um artista importante quando o assunto é posicionamento em versos.

“Thiago de Mello deve ser uma inspiração a qualquer um que tome uma caneta e decida pelo caminho da escrita. Sua literatura tinha não só beleza, mas a força que tem nos faltado em tempos tão sombrios. Ele não tinha medo de dar ao verso o poder de acusar, de criticar, de fazer revolta. Seus Estatutos nos mostram não um mundo utópico, mas possível. Um cenário de paz que só viria após a luta, após nossa indignação transformar uma sociedade desigual e injusta. Sua poesia tinha vida, e nós, que ficamos a esperar pela manhã chegar, devemos procurá-la agora, momento em que sua partida deixa tudo mais escuro”, declarou.

Leila Plácido, escritora amazonense, também desfruta do exemplo deixado pelo poeta no cenário cultural da Amazônia. Ela aponta que Thiago é a palavra que permanece mesmo após a sua partida.

"A palavra é algo primordial, essencial. Ainda que não dita, ela está lá. Cada parte do nosso ser é uma letra, uma sílaba, uma palavra, e o poeta Thiago de Mello expressou essa força da natureza em chuvisco e em temporal de forma magistral. Ainda que faça escuro, todos nós continuaremos cantando e a palavra, aquela primordial, ainda será legado e matéria para muitos outros cantos que estão por vir. Como a palavra, o poeta se transforma e somos gratos pela herança que nos deixa”, comentou emocionada.

O compositor carioca Thiago Thiago de Mello, filho do artista amazonense contou emocionado ao Em Tempo sobre o legado que o pai deixou por meio de exemplos, obras e paixão pelo que fazia.

“Meu pai deixa um legado de comprometimento com o ser humano, com a justiça social, um comprometimento com a vida. Meu pai era amante da vida. Ele era um trabalhador da palavra seja ela escrita ou falada. Ele foi um escravo e amante da poesia. Foram 70 anos de produção literária. Cantou a Amazônia profundamente, cantou Barreirinha. Foi ele quem me ensinou a amar a Amazônia e a vida, o povo ribeirinho, o povo de Barreirinha”, descreveu com grande emoção na fala.

Pausadamente, Thiago descreve a figura paterna do escritor. “Foi um grande pai. O melhor pai. Me deu uma formação maravilhosa no interior da floresta amazônica. Me ensinou a ter gosto pela música, meu pai sempre esteve comprometido em repartir alegria, esperança e utopia. Meu pai foi um poeta da liberdade. Um poeta da claridão”, enfatizou.

Thiago de Mello (filho) é um dos compositores de destaque na efervescente cena de MPB do Rio de Janeiro. Ele desenvolve uma mistura de Brasil amazônico, MPB e free-jazz que vem chamando a atenção do público e da crítica. Ele encerra declarando o grande legado deixado pelo pai em vida.

“O que ele me deixa não tem preço. É de valor inestimável. É herança que não é material, mas sim do plano espiritual, metafísico e transcendente. Ele mostrou a força perene e poderosa da poesia. Que a arte e a poesia são capazes de gerar progresso humano e social. É isso que ele deixa. É a noção de que uma sociedade humana mais justa e solidaria é fruto do desenvolvimento artístico, cultural e poético”, finalizou.

“Pois aqui está a minha vida. Pronta para ser usada. Vida que não guarda nem se esquiva, assustada. Vida sempre a serviço da vida” (A vida verdadeira- Thiago de Mello 1926- 2022).

