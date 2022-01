Acervo do poeta Thiago de Mello é organizado por pesquisadores do AM

Poeta Thiago de Mello tem acervo organizado por pesquisadores do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O acervo com itens pessoais do escritor e poeta amazonense Thiago de Mello, falecido nesta sexta-feira (14) em Manaus, em seu estado natal, está sendo organizado por pesquisadores do Amazonas. O projeto é apoiado pela Fundação de Pesquisas do Amazonas (Fapeam). por meio do do Laboratório de Pesquisa em Arquivologia, História e Patrimônio (Archivum) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A coleção é composta por aproximadamente 10 mil itens envolvendo obras literárias, de arte, documentos e correspondências pessoais, subdivididos em bibliográfico, arquivístico e museológico. O projeto pretende tratar o acervo sob a custódia da Divisão de Pesquisa e Documentação Histórica (DPDH) do Museu Amazônico e deve ser concluído em julho deste ano.



O trabalho possibilitou a manutenção, higienização e realização de pequenos reparos para possibilitar o manuseio dos itens com segurança. Ao todo são 5,69 metros lineares de documentos em suporte papel, que reúnem elementos que permitem perceber as relações do poeta em seu cotidiano por meio das cartas trocadas com personalidades nacionais e internacionais, além dos originais de obras do autor e manuscritos de outros autores.



“Esse acervo é um fragmento de toda uma vida dedicada à produção e divulgação da cultura, da arte e da nossa sociedade amazonense. A preservação desse acervo poderá contribuir na perpetuação da memória do homem e do poeta que tanto viveu e produziu sobre nossa região”, avalia o professor Leandro Coelho, coordenador do projeto.

De acordo com o pesquisador, a preservação da memória do poeta amazonense é fundamental para fortificar a identidade e os valores culturais da região.

“Hoje é um momento triste para o cenário cultural do Amazonas, perdendo um dos seus filhos mais ilustres, que nos deixa várias obras. A preservação da memória de uma sociedade é condição fundamental para o fortalecimento da identidade e dos valores culturais e humanos que envolvem as experiências sociais”, destaca.

Acesso virtual

O acervo que vem sendo organizado poderá ser acessado virtualmente por meio do software Access to Memory (AtoM). O dispositivo permite com que seja feito o cadastramento dos itens com os elementos de descrição.

Segundo Leandro, o objetivo é criar uma base de dados com a identificação das principais informações de cada acervo, incluindo as imagens digitalizadas, disponibilizando através do site da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

“A ideia é que qualquer um, em qualquer parte do mundo, possa ter acesso ao acervo para pesquisa ou para conhecimento pessoal”, explica o coordenador.

Programa

O Programa de Apoio à Organização, Restauração, Preservação e Divulgação das Coleções Biológicas e de Museus do Amazonas (Coleções Biológicas Museus), edital n° 008/2019, contou com investimento de R$2,5 milhões para apoiar, com recursos financeiros e bolsas, projetos que visam dar suporte à organização, informatização, gestão e divulgação de coleções biológicas institucionais e de museus já existentes e consideradas estratégicas para o Amazonas, em instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos.