Festival de Cinema "Olhar do norte" é realizado no Teatro Amazonas

Manaus (AM)- Um total de 47 filmes de todo o país, entre curtas, médias e longas-metragens compõem a programação do 4º Olhar do Norte Festival, realizado de 21 a 24 de janeiro, com entrada gratuita.

Além das sessões presenciais, o evento conta com oficinas, rodas de conversas e mostra online. Filmes de todo o País. O programa completo está abaixo e no site www.festivalolhardonorte.com .

A cerimônia de abertura será nesta sexta-feira (21), às 20h, no Teatro Amazonas. No local, também será exibido a Mostra Norte com 17 produções dos estados da Região Norte concorrendo em 9 categorias.

Para participar da programação no Teatro Amazonas é necessário fazer uma inscrição no Portal da Cultura ( www.cultura.am.gov.br ), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC).

Ao final do processo, será gerado um bilhete de ingresso com o QR Code. No dia do evento, o espectador deverá apresentar, na entrada do teatro, o bilhete de ingresso com o CR Code (pode ser no celular), documento de identificação com foto e a carteira de vacinação com, no mínimo, as duas doses da vacina (esquema vacinal).

Para participar das oficinas, é necessário realizar a inscrição no site do festival. Para as rodas de conversa não serão necessárias as inscrições no site. É importante ressaltar que todas programação é gratuita e para todas as atividades presenciais é necessário o uso de máscaras e a apresentação da carteira de vacinação.

As vagas são limitadas e seguem a lotação máxima de 200 pessoas, conforme o protocolo sanitário exigido pelos órgãos públicos para o enfrentamento ao contágio por Covid-19.

Programação 2022

Mostra de Filmes no Teatro Amazonas

21 de janeiro

20h- 521 Anos/ Siia Ara (AM); Dir. Adanilo – 5’

Enterrado no Quintal (AM); Dir. Diego Bauer – 15’

Rio Doce (PE); Dir. Fellipe Fernandes – 90’

22 de janeiro

16h- 4 Bilhões De Infinitos (MG); Dir. Marco Antônio Pereira – 14’

Prata (RJ); Dir. Lucas de Melo – 21’

O Buraco (AM); Dir. Zeudi Souza – 16’

Stone Heart (AM); Dir. Humberto Rodrigues – 8’

Ãgawaraitá: Nancy (PA); Dir. Priscila Tapajowara 16’

Jamary (AM); Dir. Begê Muniz – 15’

Cercanias/ Gatos (AM); Dir. Sérgio Andrade – 15’

20h

Trovão Sem Chuva (MT); Dir. Bruno Bini – 19’

Adão, Eva e o Fruto Proibido (PB); Dir. R.B. Lima – 20’

A Bela é Poc (AM); Dir. Eric Lima – 21’

Benzedeira (PA); Dir. Pedro Olaia e San Marcelo – 15’

Nome Sujo (RR); Dir. Artur Roraimana – 13’

Graves e Agudos em Construção (AM); Dir. Walter Fernandes Jr. – 14’

Meus Santos Saúdam Teus Santos (PA); Dir. Rodrigo Antônio – 13’

23 de janeiro

16h- Sideral (RN); Dir. Carlos Segundo – 15’

Como Respirar Fora D’água (SP); Dir. Júlia Fávero e Victoria Negreiros – 16’

De Costas pro Rio (AM); Dir. Felipe Aufiero – 15’

Meu coração é um pouco mais vazio na cheia (TO); Dir. Sabrina Trentin – 10’

Mestres da Tradição na Terra do Guaraná (AM); Dir. Ramom Morato – 13’

Nazaré: do Verde ao Barro (RO); Dir. Juraci Junior – 8’

Rabiola (RR); Dir. Thiago Briglia – 14’

À Beira do Gatilho (AM); Dir. Lucas Martins – 12’

20h

República (SP); Dir. Grace Passô – 15’

Chão de Fábrica (SP); Dir. Nina Kopko – 24’

Terra Nova (AM); Dir. Diego Bauer – 22’

Atordoado, Eu Permaneço Atento (AM); Dir. Henrique Amud & Lucas H. Rossi dos Santos – 15’

Reflexos da Cheia (AM); Dir. Jimmy Christian – 9’

Utopia (AP); Dir. Rayane Penha – 15’

O Colar (AM); Dir. Romulo Sousa – 20’

24 de janeiro

16h- Céu de Agosto (SP); Dir. Jasmin Tenucci – 16’

Entre Nós (AM); Dir. Arnaldo Barreto – 52’

19h

A Hespanhola (AM); Dir. Francis Madson – 12’

Por Onde Anda Makunaíma? (RR); Dir. Rodrigo Séllos – 84’

21h- Cerimônia de Premiação

Debates - 12:30h às 14:30

Local: Palácio da Justiça

23 de janeiro– Discussão sobre os filmes: Stone Heart (AM); Ãgawaraitá: Nancy (PA); Jamary (AM); Cercanias/Gatos (AM); Benzedeira (PA); Nome Sujo (RR); Graves e Agudos em Construção (AM); Meus Santos Saúdam Teus Santos (PA)

24 de janeiro– Discussão sobre os filmes: Meu coração é um pouco mais vazio na cheia (TO); Mestres da Tradição na Terra do Guaraná (AM); Nazaré: do Verde ao Barro (RO); Rabiola (RR); À Beira do Gatilho (AM); Atordoado, Eu Permaneço Atento (AM); Reflexos da Cheia (AM); Utopia (AP); O Colar (AM).

Oficinas – 9 às 12h

Local: Palácio da Justiça

21 de janeiro – RPP: Oficina de projetos fotográficos – César Nogueira

21, 22 e 23 de janeiro – Sonoridades Possíveis – Marina Bruno

22 e 23 de janeiro – Distribuição de Curtas – Reinel Garcia

Rodas de Conversa – 14:30 às 16h

Local: Teatro da Instalação

22 de janeiro – Políticas públicas para 2022: Lei Municipal de Cultura, Editais para o Audiovisual, Lei Paulo Gustavo – Matapi, Alonso Oliveira (Cristian Ávila), Marcos Apolo (Cândido Jeremias)

Rodas de Conversa – 14:30 às 16h

Palácio da Justiça

23 de janeiro – Roda de mulheres sobre representatividade feminina

24 de janeiro– Experiências de produção de “Por Onde Anda Makunaíma?”, filme vencedor do Festival de Brasília e do Brazilian Film Festival (EUA) – Thiago Briglia

Consultoria de Distribuição de filmes (APENAS PARA OS REALIZADORES DA MOSTRA NORTE) – Palácio da Justiça – 14h as 16h

22 e 23 de janeiro – Reinel Garcia para os realizadores dos filmes da Mostra Norte

Realizado pela Artrupe Produções, com parceria do Cine Set, o 4º Olhar do Norte Festival foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa – 2021 /AM – Prêmio Amazonas Cultura em Rede, realizado pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

