Dire Straits Legacy adia shows no Amazonas e Pará

Manaus (AM)- Os shows da turnê da banda Dire Straits Legacy que aconteceria no Brasil tem uma nova data para acontecer.

Eles seriam realizados em janeiro e fevereiro, mas foram adiados para maio. Na Região Norte, em Manaus (AM), o show será realizado no dia 11 de maio. Já em Belém (PA), será no dia 12.

O adiamento ocorreu devido aos protocolos e restrições, incluindo limite de público e proibição de aglomerações, anunciados recentemente pelas autoridades de cidades por onde a turnê passaria. A série de cancelamentos e remanejamentos de voos, inviabilizando a logística da turnê também contribuíram para as novas datas.

Todos os ingressos adquiridos serão válidos para as novas datas anunciadas, não havendo necessidade de troca ou substituição de nenhum ingresso. Para quem ainda não comprou, os bilhetes seguem à venda no site shopingressos.com ou nas lojas Ótica Diniz do Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma Shopping e Shopping Grande Circular.

Os setores estão divididos em Pista "So Far Away" R$ 150, Cadeira Especial "Brothers in Arms" R$ 250 e Premium "Romeu and Juliet" R$ 300. Os valores acima são da meia-entrada solidária, os interessados devem levar 1kg de alimento não perecível no dia do evento juntamente com o ingresso para ter direito ao benefício.

Confira o novo calendário:

26 de janeiro para 11 de maio - Manaus – STUDIO 5

Ingressos: https://shopingressos.com.br/evento/634/DIRE_STRAITS

27 de janeiro para 12 de maio - Belém – Assembleia Paraense



Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/dire-straits-legacy-belem-27-de-janeiro

Dire Straits Legacy

O projeto afasta-se do clichê de reunião ou banda tributo, mantêm viva a memória de canções atemporais, como "Romeo and Juliet", "Sultans of Swing","Money for Nothing","Tunnel of Love","Walk of Life", "When It Comes to You", "You and Your Friend", "On Every Street", do primeiro álbum Wild West End, e muitos outros hits.

As canções memoráveis são interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Trevor Horn (baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Danny Cummings (percussão e voz) e Andy Treacey (bateria).

