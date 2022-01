Webnovel usa elementos audiovisuais para lenda amazônica do boto

Em noite de lua cheia, o boto sai das águas dos rios amazônicos e se transforma em um moço bonito | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Quem vive na Amazônia ou conhece um pouco da região já deve ter ouvido falar sobre a lenda do boto. O clássico agora vai ser contado sob uma nova perspectiva, na webnovel "O cobrador da Amazônia".

Inspirada na obra "O boto de Xico", do roteirista amazonense Chicco Moreira, que também é autor da webnovel, o romance tem, ainda, a participação do paraense e professor de Literatura Antônio Carlos, uma parceria que promete apresentar novos olhares e perspectivas sobre lenda amazônica.

" A história se passa na década de 50. A gente vai ver essa história sobre o ponto de vista de um professor que vem para Amazônia fazer um estudo sobre lendas e se apaixona pela lenda do boto, por causa da complexidade e de tudo o que tem por trás da lenda sobre um rapaz bonito, de paletó e de chapéu, que seduz as mulheres e as engravida " Chicco Moreira, roteirista amazonense





A webnovel foi lançado sob a produção de Flávia Abtibol, da Tajá Criações, pela Airumã Produções, com utilização de elementos audiovisuais, algo inédito no gênero literário. Ou seja, além de textos, o material conta com ilustrações, cenas, trilha sonora e recursos do audiovisual, proporcionando ao público uma verdadeira imersão na história.

Em noite de lua cheia, o boto sai das águas dos rios amazônicos e se transforma em um moço bonito e sedutor para lançar seus encantos nas moças da região. Lançado o feitiço, a moça engravida, e o boto volta para os rios, deixando corações partidos e perguntas sem respostas.

A lenda tem força na construção social amazônica, principalmente nos interiores, onde é comum que aconteçam casos de gravidez na adolescência e mães solteiras.

Para os céticos e críticos de plantão, a história está mais relacionada à pedofilia e violência doméstica, e é por isso que existem diferentes viéses sobre a lenda. Na obra de Chicco Moreira, temas como estes vão ser abordados, proporcionando novas perspectivas acerca dessa construção social.

"O cobrador da Amazônia" tem 26 capítulos e está disponível na plataforma on-line http://obotodexico.com.br/ . O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, por meio do edital de apoio Feliciano Lana, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

