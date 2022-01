“Escalafobéticos” leva teatro de rua ao interior do AM

A cultura e o folclore popular são as bases para o desenvolvimento de “Bumboso" | Foto: Ney Xavier

Manaus (AM)- Por meio do projeto “Circuito AM-363” a Cia de Atores Escalafobéticos apresenta o espetáculo “Bumboso - A história de um boizinho festeiro” nos próximos dias 21 e 22 de janeiro, em Silves e Itapiranga, respectivamente.

As atividades serão realizadas de forma itinerante e descentralizada e não terão os locais de apresentação previamente divulgados, ganhando características do teatro mambembe.

" Vamos percorrer por bairros e comunidades dos municípios onde, de maneira mambembe, vamos desembarcar e apresentar o espetáculo para os comunitários daquela localidade, respeitando todas as regras necessárias e decretos contra a proliferação da COVID-19, como o distanciamento social, a solicitação de comprovante vacinal, o uso de máscaras e a distribuição de álcool em gel " Izabel Rocha, atriz e produtora do projeto

A cultura e o folclore popular são as bases para o desenvolvimento de “Bumboso”. Em noites escuras, na fazenda do Seu Coxinho, uma coisa chama a atenção do boizinho Bumboso: a música que vem de longe. Na busca por descobrir o que acontece por detrás das cercas da fazenda, Bumboso viverá uma grande aventura e terá uma grata surpresa ao lado do seu amigo, o boi Malhadinho.

Completam o elenco os atores Eduardo Gomes e Wallace Abreu, que assina ainda a dramaturgia e direção do espetáculo. Todos os artistas e técnicos envolvidos no projeto serão testados contra Contra-19 antes do início das atividades e realizarão as ações do projeto utilizando máscaras de proteção.

Oficina

Após as apresentações, os atores realizarão uma oficina de confecção de fantoches, feitos com materiais recicláveis, direcionada a crianças e adolescentes das comunidades por onde o projeto passar.

“Bumboso é um espetáculo que se utiliza da linguagem de bonecos e formas animadas para construir sua narrativa. Queremos compartilhar durante a realização das oficinas propostas, um pouco do conhecimento adquirido, mostrar para os jovens que é possível utilizar materiais descartados, que se tornariam lixo, em elementos cênicos de cunho artístico”, completa Izabel.

O projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa 2021 - Prêmio Amazonas Criativo, viabilizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Leia mais:

Veja a lista de vencedores do Globo de Ouro

Animação em 3D de diretor amazonense estreia no Youtube