Programa exibe últimos vídeos vencedores do Prêmio Conteúdo Virtual

Manaus (AM) - A Série #ConteúdoVirtual chega à reta final de exibição dos vídeos contemplados no Prêmio de Conteúdo Virtual, nas redes sociais da @culturadoam.

Lançado em setembro de 2021, o programa deu visibilidade ao talento dos artistas, disponibilizando o material para mais de 130 mil seguidores das redes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Nesta quarta-feira (19), vai ao ar o episódio 38, com os curtas-metragens “Giramundo”, “Lavadeira” e “Não quero passar em branco”.



Os vídeos falam sobre a produção literária amazonense, a sobrecarga de trabalho feminino e a perda da diversidade cultural na periferia.

Os dois últimos episódios do #ConteúdoDigital vão mostrar as produções “Projeto Subcontidos”, “Cela”, “Temporada do espetáculo” e “Subsolo”, no canal da @culturadoam no YouTube, nos dias 24 e 26 de janeiro, com classificação indicativa para 18 anos a mais.

No total, o prêmio selecionou mais de 70 propostas, sendo 52 da capital e 20 do interior.

Foram exibidos dois programas, de 30 minutos, por semana, às segundas e quartas-feiras, com apresentação de Moacyr Massulo.

De acordo com o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, além de divulgar artistas, o projeto estimulou o público a conhecer trabalhos de diferentes segmentos culturais.

" Esse projeto permitiu que a classe artística pudesse desenvolver conteúdos audiovisuais para seguir trabalhando na pandemia. E não contemplou apenas o cinema e o audiovisual, mas segmentos como música, dança, artes plásticas, que também puderam apresentar trabalhos. " Marcos Apolo Muniz, secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa

Prêmio de Conteúdo Virtual

Além da exibição no programa, os projetos contemplados receberam o valor de R$ 1,9 mil.

O edital recebeu propostas de artes visuais, artes cênicas, música, literatura, audiovisual, diversidade cultural, artes integradas e também conteúdos de ações de capacitação/formação na área das artes, da cultura e da economia criativa.

