“Roda do Destino” estreia no Cine Casarão

Contado em três capítulos, o espectador conhecerá essas três mulheres distintas em suas decisões e trajetórias | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Estreia nesta quinta-feira (20), às 18h30, no Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, o longa-metragem "Roda do Destino", de Ryusuke Hamaguchi.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

A produção japonesa conta três histórias, todas protagonizadas por personagens femininas, que falam dos encontros e desencontros da vida, os caminhos percorridos, e o poder do acaso na transformação e nos relacionamentos humanos.



Um triângulo amoroso inesperado, uma emboscada de sedução falhada e um encontro depois de um desentendimento. As três narrativas representam o poder das coincidências na vida, e como elas afetam o destino de cada pessoa, quem quer que elas sejam. Contado em três capítulos, o espectador conhecerá essas três mulheres distintas em suas decisões e trajetórias. As reexibições serão na sexta-feira (21), às 19h30, e domingo (23), às 18h30.

Programação

Ainda na programação do Cine Casarão, o público poderá conferir os longas que estrearam na última semana: ‘Amor Fati (quinta, às 16h30 e sexta, às 17h30), ‘Sem Ressentimentos’ (sexta, às 15h30; sábado, às 19h30) ‘No Taxi do Jack’ (sábado, às 15h30) e ‘Casulo’ (sábado, às 17h30 e domingo, às 18h30).

A sala de exibição está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro, e sendo exigida a carteira de vacinação.

No intervalo de cada sessão, é feita a aplicação com luz de ozônio e vídeos institucionais, no início dos filmes, são exibidos com o objetivo de reforçar a prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). O uso da máscara é obrigatório.

Leia mais:

Livro destaca cineastas mulheres no AM

Cine Casarão retorna com exibições