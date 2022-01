Morre cantora Elza Soares aos 91 anos

| Foto: Reprodução

A cantora Elza Soares morreu, nesta quinta-feira (20/1), aos 91 anos de idade. Ela faleceu de causas naturais em sua casa. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora.



É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais”, diz o comunicado enviado pela assessora.

Elza Soares em Manaus:

O último show da artista em Manaus aconteceu em setembro de 2018 e reuniu mais de 30 mil pessoas. A Cantora fez um show gratuito na primeira noite do Passo a Paço, no Centro da capital amazonense.

O último show de Elza Soares em Manaus | Foto: Reprodução

Só de aparecer no palco, a cantora já foi ovacionada pela plateia, que parecia ter sede da voz rouca e inconfundível de Elza, já considerada a cantora do milênio. A primeira música, "O que se cala" carrega a identidade do show e foi abraçada pelo público, que entoou o verso “O meu país é o meu lugar de fala”.



Nas primeiras filas de pessoas próximas ao palco, é fácil identificar os grupos de fãs que foram ao evento prestigiar Elza. A cantora respondeu aos gritos de “Eu te amo” da plateia, e reforçou o carinho pelo público manauara.







