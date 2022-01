3ª edição da Revista do PETCOM aborda o Comércio na Amazônia

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Programa de Educação Tutorial de Comunicação (PETCOM) da UFAM lançou a 3ª edição da revista Catraieiros, que tem como tema o “Comércio na Amazônia”. O periódico busca apresentar aos leitores como as riquezas culturais e biológicas aqui existentes movimentam a economia da região e geram renda para muitas famílias e povos.

“A edição da revista torna-se relevante à medida em que ela concentra em suas páginas uma discussão sobre o lugar onde estamos, que é a Amazônia, possibilitando aos leitores um conhecimento mais aprofundado sobre suas diversas nuances e vertentes”, destaca a professora Célia Carvalho, tutora do programa e revisora geral da revista.

Antes intitulada “A Catraia”, a partir desta edição a publicação passa a se chamar “Catraieiros”;

“A mudança de nome deu-se pelo simples constatar de que a embarcação, no caso a catraia, não singra os rios, os igarapés, os igapós, sem que seja conduzida pelo trabalho, até mesmo braçal, dos Catraieiros. São eles que dão forma e vida a ela. Eles que transportam histórias alegres e tristes de viajantes que cruzam a imensidão das águas amazônicas”, informa a professora.

Sobre a Catraieiros

Ao todo, a publicação de periodicidade anual, conta com 10 redatores e 3 editores, todos alunos dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas da UFAM, que, juntos, desenvolveram 10 editorias. São elas: De Rocha, Butique Amazônica, Buiado, Babita, Divina Demanda, Cabôco Navegante, Igarité no Mundo, Imaginário Amazônico, Além da Fronteira e Pechincha.

Erika Rodrigues, uma dos editores, atenta para as dificuldades em produzir o material em meio à pandemia:

“O tema abordado foi comércio, logo, teríamos que entrar em contato com comerciantes nos diversos lugares da Amazônia e, por conta do atual momento pandêmico, a maioria das entrevistas foram feitas no formato online e nos interiores da capital de Manaus o sinal é ruim, então o desafio que enfrentamos foi a dificuldade de acesso à internet dos entrevistados", destacou.

Para conferir a versão digital da 3ª edição da Revista Catraieiros, acesse o link: https://issuu.com/petcomufam88/docs/revista_catraieiros_rp_2021.

O PETCOM

O programa reúne alunos dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas. Sob orientação da professora Célia Carvalho, os petianos, como são chamados, realizam atividades voltadas para a área de Comunicação. Atualmente os projetos desenvolvidos são: Agência Experimental de Notícias, O Regatão, Blog do PETCOM, Ateliê Amazônico, PETCOMICS, Memorial PETCOM, Guaribacast e Estante PETCOM.

