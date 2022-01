Corpo de Elza Soares é levado em carro dos bombeiros até cemitério

A cantora morreu aos 91 anos, de causas naturais. | Foto: Aline Massuca/Metrópoles

Rio de Janeiro (RJ) - Após ser velado no Theatro Municipal, o corpo de Elza Soares foi levado em cortejo em um carro do Corpo de Bombeiros até o cemitério de Sulacap, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (21). A cantora morreu na quinta (20), aos 91 anos, de causas naturais.

O caixão de Elza foi fechado por volta das 14h10 e colocado no carros dos bombeiros com uma bandeira da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de coração da cantora e que fez um enredo em homenagem a ela no carnaval de 2020, e outra do Flamengo, time de futebol da artista.

Fãs fizeram fila para se despedir da cantora na manhã desta sexta no velório. Integrantes da Mocidade presentes no velório deram uma salva de palmas à artista.

Morte da cantora

Pedro Loureiro, empresário de Elza, relatou como foram os últimos momentos de Elza Soares, antes de morrer. "Ela estava bem, gravou o DVD no dia 17 e 18 de janeiro. Acordou e fez fisioterapia. Tudo normal. A gente até percebeu um leve cansaço nela, uma respiração mais ofegante, mas achamos que foi por causa da físio", lembra Pedro.



Um tempo depois, a cantora dirigiu-se aos familiares e disse: "Eu acho que eu vou morrer".

Pedro e os familiares da cantora chamaram o médico de Elza, que enviou uma ambulância para o local por precaução, mas 40 minutos depois, Elza foi mudando o semblante, até que apagou. "Foi uma morte tranquila, sem traumas, sem motivo. Morreu de causas naturais. Esse, aliás, era um grande medo dela: ter uma morte sofrida, por doença. Ela simplesmente desligou", conta Pedro.

Cantora brasileira do milênio

Em 1999, Elza foi eleita pela Rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. A escolha teve origem no projeto The Millennium Concerts, da rádio inglesa, criado para comemorar a chegada do ano 2000 .Além disso, Elza Soares aparece na lista das 100 maiores vozes da música brasileira elaborada pela revista Rolling Stone Brasil.







