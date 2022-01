Amazonense Danny Fox reina na bateria do Carnaval no Rio de Janeiro

Danny Fox será a primeira rainha de bateria a desfilar no sábado de Carnaval pela Série Ouro | Foto: Divulgação

Do centro de Manaus para a Suíça, da Suíça para a Marquês de Sapucaí. Indo na contramão da maioria, Danny Fox nasceu em Manaus, no Amazonas, e depois de muitos trabalhos e viagens reinará no Sambódromo sendo a primeira Rainha de Bateria Amazonense na Marquês de Sapucaí.

Morando na Suíça há 10 anos, Fox dedicou anos da sua vida para conquistar o seu lugar.

Danny saiu do Amazonas com 18 anos, casou, teve três filhos e montou sua vida em São Paulo. Dez anos atrás foi em busca de uma vida melhor na Suíça, onde montou seu centro estético e uma loja de roupas de carnaval. Foi lá que Danny começou a sua carreira no samba, fazendo shows e eventos.

Iniciando com pé direito, Danny Fox fez seu primeiro show internacional ao lado de Neguinho da Beija-flor. Para 2022 realizará seu sonho que é reinar na Marquês de Sapucaí, no carnaval carioca.

"Sou uma mulher de sangue brasileiro, mas que só comecei no samba na Suíça. Hoje minha família ainda mora no Amazonas e me dão o maior apoio na vida pessoal e também no mundo do carnaval. Para a menina manauara chegar até a Marquês de Sapucaí foi um caminho longo e que me orgulho de chegar onde cheguei", revelou Fox.

Danny Fox será a primeira rainha de bateria a desfilar no sábado de Carnaval pela Série Ouro, à frente dos ritmistas de Mestre Átila, da Lins Imperial.

