Casa das Artes recebe programação da Semana Nacional do Quadrinho

Manaus (AM)- Para comemorar a quarta edição da Semana Nacional do Quadrinho em Manaus, a Casa das Artes recebe, de 29 de janeiro a 6 de março, a exposição “Sarana”.

A mostra traz, pela primeira vez, histórias em quadrinhos (HQs) de quatro renomados artistas brasileiros, com a exposição de 31 obras, além do lançamento de exemplares inéditos.

Localizada no Largo de São Sebastião, no Centro, a Casa das Artes recebe visitantes sem a necessidade de agendamento, de quarta a domingo, das 16h às 19h, com entrada controlada, para evitar aglomerações.

De acordo com o curador da exposição, Evaldo Nascimento, os fãs das HQs podem conhecer e adquirir obras dos ilustradores e quadrinistas Paulo Moreira, Gidalti Jr. e Wagner William, que vão participar da abertura do evento no sábado (29), além de conferir a obra do artista Shiko, que assina o banner da Semana Nacional do Quadrinho em Manaus. Segundo o curador, obras de artistas amazonenses também vão estar disponíveis para aquisição.

" O evento começou com artistas locais. Durante a pandemia, nós tivemos só o evento virtual, e essa é a primeira edição que estão vindo artistas de outros estados (São Paulo e Paraíba). Nessa exposição da Casas das Artes, dois dos quatro artistas vão fazer lançamentos nacionais de obras inéditas durante o evento. Isso mostra a força dos quadrinhos no nosso estado " Evaldo Nascimento, Curador da exposição

A ação tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e foi contemplada no edital do Prêmio Amazonas Criativo. Para o secretário da pasta, Marcos Apolo Muniz, a mostra desperta o interesse de toda a família e é uma importante troca cultural.

" O quadrinho é, muitas vezes, a porta de entrada da leitura. As crianças gostam das histórias, das tirinhas que chamam a atenção desse público. As HQs conquistam todas as idades, e o evento tem a intenção de trazer para o público obras de artistas do Amazonas e de outros estados, além de promover a troca de informações e técnicas com os artistas locais " Marcos Apolo, secretário de Cultura

A programação completa da Semana Nacional dos Quadrinhos em Manaus pode ser conferida no site do evento ( www.semanadoquadrinhomao.com ).

Protocolos

Nos espaços administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa são exigidas a apresentação da carteira de vacinação (ciclo de vacinação completo) na entrada, uso de máscara, medição da temperatura e distanciamento entre pessoas de 1,5 metro.

Os equipamentos passam pelo processo de sanitização e tem totens de álcool em gel em pontos estratégicos. As equipes também são treinadas para garantir o cumprimento dos protocolos de segurança e evitar qualquer tipo de aglomeração.

