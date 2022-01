Protagonismo negro é contado em obra clássica da literatura infantil

O espetáculo traz também referencia a personalidades importantes do movimento negro | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A Cacompanhia de Artes Cênicas prepara sua agenda para 2022, com temporada do seu mais novo espetáculo “O Pequeno Príncipe Preto – Para crianças de pessoas grandes” o espetáculo teve como ponto de partida um dos livros mais lidos e conhecidos do mundo, o clássico "O pequeno príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry.

A obra traz os palhaços Caco e Sininho que ao se depararem com a dúvida de suas origens ancestrais, embarcam em uma viagem por mundos para desbravar suas ancestralidades e criar novos mundos, numa dessas viagens encontram o planeta do pequeno príncipe que lhes conta sobre toda sua jornada pelos mundos que passou.

O espetáculo tem direção e dramaturgia de Jean Palladino e Francine Marie que juntos levaram para o palco suas inquietações sobre o protagonismo negro em obras que passaram pela suas formações enquanto homem e mulher preta.

" Quando pequena nunca me vi nos filmes e nas histórias clássicas, eu nunca pude ser a princesa, no máximo ia ser a madrasta a vilã. Fomos ensinados a viver na margem e esse espetáculo não é só para as crianças de hoje, mas para as crianças de nós adultos que já crescemos " Francine Marie, atriz

Para Jean Palladino, esta montagem representa um momento importante para a companhia. “Em 2019 encenamos o espetáculo ‘Preciso Falar’ que fala sobre a solidão da mulher negra, um solo de palhaçaria com elementos do teatro documental, desde então percebi que toda formação artística que tivemos foi eurocêntrica e não contemplava nossos corpos e nossa história, esse espetáculo faz parte de uma pesquisa que temos nos debruçado sobre o pode do riso de pessoas pretas” destaca Jean.

O espetáculo traz também referencia a personalidades importantes do movimento negro e da cultura pop, bem como nomes importantes nas artes cênicas como Benjamin de Oliveira e Maria Elisa a palhaça Xamego, ambos artistas pretos e precursores da palhaçaria e circo-teatro no Brasil.

Questionamentos como a falta de representatividade negra em figuras heroicas, a importância da cultura afro-brasileira e o empoderamento da beleza de crianças e adolescentes negros dão ritmo à obra.

O espetáculo estreou em Tefé no interior do Amazonas, integrando a programação da "Mostra de Circo Caconvida" que ocorreu na última semana de 2021 e se prepara para uma temporada em Manaus no Centro Cultural Barravento em março de 2022, mês em que se comemora o dia do Circo.

O projeto foi contemplado pela Funarte em 2020 pelo prêmio de estímulo ao circo. Essa, que é a sexta montagem do grupo, é a segunda pensada pra o aspecto da negritude. “É um projeto de extrema importância. É um mais um passo da companhia pensando essa temática”, explica,

Jean diz que o espetáculo parte de uma inquietação e vontade de abordar o tema mais de uma forma nichada.

Para o ator, a ideia é continuar se debruçando em temáticas do segmento. “Não só as questões identitárias, mas também, como elas afetam no todo. Em outros trabalhos vamos refletir sobre essas questões do imaginário, identitário e sobre o aspecto feminino”, finaliza.

A Cacompanhia foi realizadora do primeiro festival de Circo Lona Aberta que ocorreu em maio de 2021 e também tem uma sede localizada na Praça 14 em Manaus, o Centro Cultural Barravento que tem atividades formativas de circo e teatro.

