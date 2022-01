Graffiti ao vivo: Hulk Manauara realiza live com temática indígena

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O artista conhecido pelos desenhos amazônicos como 'Hulk' ou 'Hulk Manauara', André França, realiza neste sábado (22), às 16:30h, direto do HS Studio, localizado no bairro Japiim, zona Sul, a execução de obra em Graffiti pré-produzida com finalização ao vivo do projeto "Live Painting Temática Indígena", contemplado pelo edital prêmio Manaus Zezinho Côrrea 2021, da Lei Aldir Blanc de 2020.

A transmissão ocorre nas páginas oficias do Facebook e YouTube do artista com participação do DJ Carapanã na discotecagem e a apresentação e produção da jornalista e produtora cultural, Giuliana Fletcher.

Visando a valorização da cultura indígena, a etnia Tikuna foi escolhida para ser homenageada pela proximidade, conhecimentos e experiências que o realizador já possui e que geraram incentivo para representar este povo através de sua arte.

Essa é a primeira vez que o artista participa de um edital e é contemplado para realizar projeto com apoio público. Diferente dos demais trabalhos que estampam vários pontos de Manaus, dando destaque para os murais nas ruas da cidade, desta vez Hulk optou por apresentar a reprodução da fotografia de uma criança indígena Tikuna em tela de 100×100 e utilizar além das técnicas do Graffiti, pintura de tinta acrílica.

Ao final da execução, a obra será doada em anúncio ao vivo como forma de agradecimento e respeito para a mãe da criança, a cantora Elizete Tikuna, moradora do Parque das Tribos, zona Oeste.

O projeto em formato virtual é uma facilitação para geração de renda no período da pandemia da Covid-19 e fomenta a cultura do Hip Hop com envolvimento de dois elementos: Graffiti e Disc-Jockey (DJ).

Além disso, todas as restrições como distanciamento, uso de álcool em gel e uso de máscaras por meio da equipe técnica serão tomados durante a execução com separação dos envolvidos por ambientes estratégicos que permitirá evitar riscos de infecção no período em que o alto contágio da variante Ômicron e H3N2 no Amazonas.

Sobre o artista

Hulk Manauara, 27 anos, sempre foi apaixonado por desenhar e ainda na escola, começou a grafitar, se tornou designer gráfico de formação e nunca mais parou de dedicar-se às artes visuais, utilizando o indígena verde semelhante ao personagem 'Hulk' da Marvel que deu seu nome artístico.

Seu vasto currículo conta com participação em diversos eventos como o Arteocupa Manaus, Amazônia Walls e Meeting Of Favela (MOF), atuou também na promoção de eventos voltados ao Graffiti como o 3° Encontro Nacional de Graffiti UNC.

Hulk foi o primeiro artista do Norte a participar da Bienal Internacional de Graffiti, em São Paulo e atualmente é um dos principais nomes do cenário artístico de Manaus, além de ter forte atuação e experiência no sudeste do país.

