Malu, de 11 anos, lança livro sobre educação Financeira para crianças

ara Maria Luiza, o livro é uma maneira de melhorar o futuro das crianças com o dinheiro | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Educação financeira já é um desafio para adultos, imagine para as crianças. Maria Luiza tem apenas 11 anos e descomplica o assunto para crianças e adolescentes nas redes sociais. Ela escreve seu primeiro livro sobre Finanças para crianças.

" Quando era pequena sempre quis ganhar e ter dinheiro. Morava em Apuí no interior do Amazonas e quando eu e meus pais viajavam para Manaus a gente ficava em hotéis com piscina e íamos ao shopping passear. Lembro que achava o máximo essas coisas. Então percebi que para ter isso eu precisava ter dinheiro para ter essas experiências, segurança e conforto hoje e no futuro " Maria Luiza, escritora

Desde então, Malu começou a se preparar para o futuro. "A partir daí foquei em pensar em formas de ganhar meu próprio dinheiro. Nos mudamos algumas vezes de cidade. Comecei a usar mais a internet e ver vídeos e ler livros sobre isso ".

Depois disso, quando nós mudamos para Manaus, surgiu a oportunidade de fazer um curso de influencer digital", diz ela

Malu conta que escolheu falar sobre finanças para crianças porque é um assunto que gosta muito e que é muito importante.

"Ao longo do tempo, entre meus colegas da escola e outras crianças com quem convivia, percebi que esse era um assunto pouco falado. A maioria das crianças não entendia nada sobre dinheiro, e nem sabiam que deviam aprender sobre finanças em quanto são crianças. Então, percebi que a educação financeira do Brasil é muito limitada. Aí, decidi que ia ajudar a melhorar isso. Então comecei a falar sobre isso nas minhas redes socias para ajudar outras crianças á lidarem com o próprio dinheiro".

A pouco tempo de completar 12 anos, a influenciadora digital diz que em suas redes sociais escolhe um conteúdo de finanças “complicado”, e longo fazia um post descomplicado isso, e tornar algo mais fácil de entender. "Mas, percebi que podia fazer bem mais. E aí comecei a me planejar para fazer um livro", diz Malu.

O livro estará disponível em breve com um custo acessível | Foto: Reprodução

Livro

Para Maria Luiza, o livro é uma maneira de melhorar o futuro das crianças com o dinheiro. "Este livro foi feito por uma criança para outras crianças, com uma linguagem totalmente direcionada para elas; descomplicando o que complicaram. Esse livro veio do sonho de ajudar as crianças e ajudar á transformar o futuro delas, para que hoje e no futuro elas possam realizar seus próprios sonhos”, conclui a pequena grande mente brilhante.

O livro vai se chamar “Além da mesada: finanças para crianças”. “Este livro vai tratar desde o básico de como economizar dinheiro até sobre coisas que vários adultos não entendem como Taxa Selic, Taxa IPCA, PIB, bolsa de valores, Fundos imobiliário e muito mais”, dispara.

A obra terá 10 capítulos, desenhos, gráficos, tarefas e tudo para ajudar as crianças a entenderem sobre finanças.

O livro estará disponível em breve com um custo acessível. Malu está presente no Instagram como @malu.financas.

Leia mais:

Escola de Manaus promove educação financeira para crianças

Saiba como se planejar e acabar com as dívidas