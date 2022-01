Premiação do festival "Olhar do Norte" será nesta segunda-feira (24)

O público internauta tem até terça-feira (25) para assistir a programação especial, no formato on-line, do 4º Olhar do Norte Festival | Foto: Larissa Martins

Manaus (AM) - O 4º Olhar do Norte Festival realiza a cerimônia de premiação dos 17 filmes que concorrem em 9 categorias da Mostra Norte. Ao longo de quatro dias de festival, as produções foram exibidas no Teatro Amazonas. O público também participa da votação e irá escolher o Melhor Filme.

Já os jurados irão escolher as seguintes categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, dois Prêmios de Melhor Atuação, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Som e Melhor Filme (Prêmio do Público). As produções dos demais estados brasileiros, exibidos na Mostra Outros Nortes, concorrerão aos prêmios de Melhor Filme e até duas Menções Honrosas do Júri.

Os ingressos para as sessões presenciais e para a cerimônia de abertura estão esgotados, mas o público poderá assistir a transmissão ao vivo pelo Youtube do Cineset e pelo instagram @cineset e @olhardonorte.

A quarta edição do Olhar do Norte Festival é uma realização da Artrupe Produções e foi contemplada pelo Programa Cultura Criativa – 2021/AM – Prêmio Amazonas Cultura em Rede, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Mostras On-line

O público internauta tem até terça-feira (25) para assistir a programação especial, no formato on-line, do 4º Olhar do Norte Festival. Além dos filmes exibidos na mostra competitiva realizada, presencialmente no Teatro Amazonas, o evento conta com duas mostras exclusivas na internet. As exibições estão disponíveis com acesso gratuito no site wwwfestivalolhardonorte.com .

Conheça os jurados da Mostra Norte

Aldemar Matias é diretor de filmes. O amazonense foi premiado no Festival de San Sebastián e DocumentaMadrid. Seu primeiro longa-metragem, La Arrancada (2019), estreou na mostra Panorama da 69a Berlinale. Atualmente trabalha no desenvolvimento de seu segundo longa, Dark Room. Ele é diretor graduado na Escola Internacional de Cinema e TV de San Antonio de Los Baños, Cuba (EICTV).

Flávia Abtibol é roteirista e diretora, com atuação em obras de curta, média e longa-metragem, além de séries e telefilmes nas áreas de Produção, Roteiro e Direção de obras independentes para cinema e televisão na Amazônia. É showrunner da 1a sala de roteiros do Norte só com roteiristas e colaboradoras mulheres.

Francis Madson é artista, diretor, produtor e criador cultural. Atualmente é diretor e autor da Soufflé de Bodó Co. (AM) e Cia. Boi de Piranha (RO). Já realizou trabalhos em diversos grupos, companhias e artistas do Amazonas e Rondônia.

Elaíze Farias é jornalista especializada em de reportagens socioambientais na Amazônia. Vencedora do Prêmio Imprensa Embratel, Prêmio Onça-Pintada de Jornalismo e Prêmio Fapeam de Jornalismo Científico. É cofundadora da Agência Amazônia Real de Jornalismo Independente e Investigativo.

Dheik Praia é educadora, roteirista e diretora. Atualmente compõe uma sala de roteiro de série com roteiristas do mulheres do Amazonas e está em processo de finalização de seu novo curta, "Novembros".

