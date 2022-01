Casa de Artes Trilhares oferta bolsas de iniciação teatral

| Foto: @storieskidsmanaus

Manaus (AM) - Contemplado no Prêmio Manaus Faz Cultura da Prefeitura de Manaus, através do Concultura e MANAUSCULT, a Casa de Artes Trilhares oferecerá 100 bolsas de Iniciação Teatral para crianças, adolescentes e idosos que estão nas comunidades ao redor da Casa de Artes. Os moradores do Adrianopolis, Aleixo, Cachoeirinha, São Francisco e Petrópolis podem participar das vagas para as bolsas no curso.

As inscrições começam do dia 25 de Janeiro ao dia 04 de Fevereiro na sede da Casa, as famílias que participarem do projeto ganham cestas básicas por 2 meses conforme a assiduidade do curso.

O Objetivo do Espaço Cultural é promover um curso de Iniciação Teatral para crianças, adolescentes e idosos para as comunidades que ficam próximo da Casa de Artes Trilhares. A ideia do curso para além de uma prática, mas que oferece experiências teatrais partindo de situações de cunho ético, do campo sensível, do pensar; do olhar, do sentir, onde os participantes possam confrontar seu mundo com o mundo que o cerca, usando a práxis (ação e reflexão) como campo de indagação individuação e coletiva.

O Projeto tem duração de 3 meses e a finalização é uma Mostra dos Alunos que participaram.

Para mais informações : 92 99298-5532

Sobre o espaço

A Casa de Artes Trilhares, é um espaço cultural que possui seis anos de atividade em Manaus, produz espetáculos teatrais da própria Cia e convidados, em sua maioria voltada para trabalhos à infância e juventude.

Possui a parte de formação artística com alunos de todas as faixas etárias que, através de uma formação continuada e voltada para o profissional das artes cênicas, entram em contato com as linguagens propostas por artistas do Estado, como forma de fomentar a cadeia produtiva e aumentar o o fluxo de público, cativando desde a infância a plateia para prestigiar o artista local.

