“Fortaleza Hotel” e “Alice e o Prefeito” estreiam no Cine Casarão

Manaus (AM)- A programação desta semana do Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, está recheada de opções para todos os gostos.

Além das estreias "Alice e o Prefeito" e "Hotel Fortaleza", a sala de projeção volta a exibir filmes do Festival Varilux de Cinema Francês.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Na quinta-feira (27), às 16h30, ocorre a estreia de "Alice e o Prefeito", de Nicolas Pariser. Depois de 30 anos na vida política, o prefeito de Lyon, Paul Théraneau, passa por uma situação complicada.

Suas ideias estão acabando, sua popularidade começa a decair, e ele entra em um grande vazio existencial. Para solucionar o problema, Paul contrata uma jovem e brilhante filósofa. O filme será reexibido na sexta-feira (28), às 17h30.

Ainda na quinta, acontece a primeira exibição do Festival Varilux: "Delicioso: Da Cozinha Para o Mundo", às 18h30. O filme, de Eric Besnard, se passa no alvorecer da Revolução Francesa quando Pierre Manceron, um cozinheiro ousado, é demitido por seu mestre. Conhecer uma mulher surpreendente, que deseja aprender a arte culinária ao seu lado, dá-lhe autoconfiança e o leva a se libertar de sua condição de servo para empreender sua própria revolução.

Já na sexta, às 15h30, estreia "Fortaleza Hotel", com direção de Armando Praça. Nele, Pilar é uma jovem camareira que em busca de uma mudança de vida, decide partir para Dublin. Mas ainda no Hotel Fortaleza ela conhece a hóspede sul-coreana Shin, que veio ao Brasil levar o corpo de seu falecido marido de volta à Seul.

Os caminhos das duas, apesar de bem distintos, acabam se entrelaçando de uma maneira inesperada. A reexibição será no sábado (29), às 19h30.

Também na sexta, às 19h30, acontece a exibição de "Ilusões Perdidas", de Xavier Giannoli, como parte do Festival Varilux. No sábado e no domingo (30), os longas franceses ‘Enquanto Vivo’, de Emmanuelle Bercot, e "Um Intruso no Porão", Philippe Le Guay, às 15h30 e 18h30, respectivamente, serão exibidos no espaço cultural.

Para quem ainda não conferiu "Roda do Destino" e "Sem Ressentimentos" ainda dá tempo. O primeiro será reexibido no sábado, às 17h30, e o segundo no domingo, às 16h30.

A sala de exibição está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro, e sendo exigida a carteira de vacinação.

No intervalo de cada sessão, é feita a aplicação com luz de ozônio e vídeos institucionais, no início dos filmes, são exibidos com o objetivo de reforçar a prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). O uso da máscara é obrigatório.

