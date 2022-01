Funarte e Aliança Francesa lançam edital de Residência Artística

O edital faz parte do Termo de Cooperação Técnica da Fundação Nacional de Artes com a Aliança Francesa | Foto: Divulgação

A Funarte e a Aliança Francesa convocam todos os profissionais das áreas das artes cênicas (dança, teatro, circo e performance) para o Edital de Residências Artísticas.

Com inscrições até o dia 4 de fevereiro de 2022, via formulário online, os proponentes podem ser brasileiros e franceses e poderão realizar aperfeiçoamentos artísticos e projetos de residências no Brasil e na França.

O concurso concederá quatro bolsas de apoio financeiro, parcial ou integral, no valor de R$ 26.250,00 para os projetos contemplados, que serão realizados ao longo de, no mínimo, 30 dias no Brasil e 30 dias na França.

Por meio desta ação, a Funarte fomenta residências artísticas no Brasil e na França com o objetivo de promover o intercâmbio e as cocriações entre artistas brasileiros e francófonos.

O investimento é de R$ 105 mil para os pagamentos dos projetos contemplados e R$ 5 mil para as despesas administrativas e operacionais.

O Edital da Bolsa Funarte e Aliança Francesa de Residências Artísticas em Artes Cênicas - Brasil/França - 2021 permite as inscrição de profissionais solo das artes cênicas, com idade a partir dos 18 anos, e também coletivos e grupos, com ou sem fins lucrativos, nas áreas do circo, teatro, dança ou performance.

Ainda de acordo com o edital, os recursos financeiros das bolsas serão destinados aos pagamentos de despesas com passagens, deslocamentos, hospedagens, alimentação, despesas com material cênico e técnica durante a residência. Mais detalhes podem ser acessados no edital.

O edital faz parte do Termo de Cooperação Técnica da Fundação Nacional de Artes com a Aliança Francesa, assinado no dia 14 de dezembro de 2021.

A iniciativa prevê apoio mútuo na realização de programas de capacitação técnica que contemplem projetos nas áreas da dança, circo, música, teatro, artes visuais e artes integradas, beneficiando artistas brasileiros e franceses.

O acordo pretende viabilizar cursos de capacitação, vivências práticas, intercâmbios para profissionais do setor, estágios, organização de eventos culturais e artísticos, além da participação na divulgação de ações de acordo com os objetivos das duas instituições.

Criada em 1975, a Fundação Nacional de Artes – Funarte é o órgão do Governo Federal brasileiro cuja missão é promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no país. É responsável pelas políticas públicas federais de estímulo à atividade produtiva artística brasileiras; e atua para que a população possa cada vez mais usufruir das artes.

Atualmente, a Funarte alcança as áreas de circo, dança e teatro; de música, de concerto, popular e de bandas; e de artes visuais; e também a preservação da memória das artes e a pesquisa na esfera artística. É a única instituição no Estado brasileiro com as atribuições e especialidades necessárias para tratar desses campos de atividade.

A Aliança Francesa foi fundada em Paris, em 1883, e já conta com mais de 80 anos de história no Brasil. Com a missão de divulgar a língua e a cultura francesas no exterior, a instituição sem fins lucrativos também contribui para o enriquecimento das relações políticas e culturais entre o Brasil e a França.

Formulário de inscrição disponível em: villa-tijuca.com/dev/inscricoes

Acesse o Edital: https://bit.ly/FunarteAliançaFrancesa

