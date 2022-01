Sesc AM divulga calendário de cursos artísticos e musicais para 2022

Entre as novidades para este ano estão os cursos de Ukulele e o de Novas Tecnologias | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A partir de fevereiro, o Departamento de Cultura do Sesc AM dará início a uma série de cursos nas áreas da arte, música, dança, circo, teatro, literatura, entre outras modalidades artísticas.

No total serão ofertados, ao longo do ano, 15 cursos. Entre as novidades para este ano estão os cursos de Ukulele e o de Novas Tecnologias, que engloba ilustração, design, animação e editorações gráficas.

Neste ano, o Programa Cultura do Sesc AM, voltado à difusão das artes, do conhecimento e da formação de agentes culturais, irá trabalhar de forma inovadora e criativa, como explica o coordenador de Cultura, Aldenir Barros.

" Além do curso de Ukulele, que é uma das novidades este ano, também destacamos o módulo de literatura com a produção de texto e escrita criativa, e o curso de práticas em arte para o público das artes visuais. Nosso programa irá manter os tradicionais módulos de dança de salão, ballet, além de violão, flauta, pintura, desenho, teatro, circo e banda marcial " Aldenir Barros, coordenador de Cultura

As inscrições estão abertas e as matrículas podem ser realizadas nas Centrais de Atendimento do Sesc Amazonas, situadas nos bairros Centro, na rua Henrique Martins; Alvorada,- Sesc Balneário, Avenida Constantinopla e Cidade Nova na rua Visconde de Itanhaém.

O valor da mensalidade tem variação entre R$ 55,00 e R$ 70,00 para trabalhadores do comércio e seus dependentes e de R$ 110,00 a R$ 120,00 para o público em geral.

Por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) serão ofertadas vagas para os cursos de Flauta Doce, Canto Coral/Sesc Comunidade, Dança de Salão para Idosos e também para as modalidades de sopro e percussão para a Banda Marcial. As inscrições para o PCG se dá por meio de edital que será publicado em breve no site www.sesc-am.com.br .

Abaixo a programação completa dos cursos:

Fevereiro

Curso de Teatro – Turma Infantil

Início das Aulas: 21 de fevereiro de 2022

Horário: 17h às 19h

Faixa Etária: 6 a 15 anos

Dias: Somente às segundas

Investimento: R$ 60,00 (Comerciário) / R$ 110,00 (Público em Geral)

Curso de Ukulele – Turma Infantil

Início das Aulas: 26 de fevereiro de 2022

Horário: 09h às 11h

Faixa Etária: 6 a 14 anos

Dias: Somente aos sábados

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso de Ukulele – Turma Jovem/Adulto

Início das Aulas: 26 de fevereiro 2022

Horário: 14h às 16h

Faixa Etária: A partir de 15 anos

Dias: Somente aos sábados

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso de Violão Popular – Turma Infantil

Início das Aulas: 25 de fevereiro de 2022

Horário: 14h às 16h

Faixa Etária: 10 a 14 anos

Dias: Somente às sextas

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso de Violão Popular – Turma Jovem/Adulto

Início das Aulas: 25 de fevereiro de 2022

Horário: 18h às 20h

Faixa Etária: A partir de 15 anos

Dias: Somente às sextas

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso de Flauta Doce – Turma Infantil

Início das Aulas: 24 de fevereiro de 2022

Horário: 10h às 12h

Faixa Etária: 07 a 10 anos

Dias: Somente às quintas

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso de Flauta Doce – Turma Jovem/Adulto

Início das Aulas: 24 de fevereiro de 2022

Horário: 14h às 16h

Faixa Etária: 11 a 14 anos

Dias: Somente às quintas

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso de Dança de Salão

Início das Aulas: 22 de fevereiro de 2022

Horário: 18h às 19h

Faixa Etária: A partir de 18 anos

Dias: Somente às terças e quintas

Investimento: R$ 70,00 (Comerciário) / R$ 120,00 (Público em Geral)

Curso de Balé – Turma Infantil 1

Início das Aulas: 22 de fevereiro de 2022

Horário: 09h às 10h

Faixa Etária: 06 a 10 anos

Dias: Somente às terças e quintas

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso de Balé – Turma Infantil 2

Início das Aulas: 22 de fevereiro de 2022

Horário: 13h às 14h

Faixa Etária: 06 a 10 anos

Dias: Somente às terças e quintas

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso de Balé – Turma Infantil 3

Início das Aulas: 26 de fevereiro de 2022

Horário: 09h às 11h

Faixa Etária: 06 a 10 anos

Dias: Somente aos sábados

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso de Balé – Turma Jovem/Adulto 1

Início das Aulas: 21 de fevereiro de 2022

Horário: 17h às 19h

Faixa Etária: 11 a 15 anos

Dias: Somente às segundas

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso de Balé – Jovem/Adulto 2

Início das Aulas: 23 de fevereiro de 2022

Horário: 17h às 19h

Faixa Etária: 11 a 15 anos

Dias: Somente às quartas

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso de Teatro – Turma Infantil

Início das Aulas: 21 de fevereiro de 2022

Horário: 17h às 19h

Faixa Etária: 06 a 15 anos

Dias: Somente às segundas

Investimento: R$ 60,00 (Comerciário) / R$ 110,00 (Público em Geral)

Curso de Teatro – Turma Jovem/Adulto

Início das Aulas: 25 de fevereiro de 2022

Horário: 17h às 19h

Faixa Etária: A partir de 16 anos

Dias: Somente às quintas

Investimento: R$ 60,00 (Comerciário) / R$ 110,00 (Público em Geral)

Curso de Teatro para o Comerciário

Início das Aulas: 26 de fevereiro de 2022

Horário: 10h às 12h

Faixa Etária: A partir de 18 anos

Dias: Somente aos sábados

Investimento: R$ 60,00 (Comerciário) / R$ 110,00 (Público em Geral)

Março

Curso de Desenho – Turma Infantil

Início das Aulas: 05 de março de 2022

Horário: 08h às 10h

Faixa Etária: 06 a 14 anos

Dias: Somente aos sábados

Investimento: R$ 60,00 (Comerciário) / R$ 110,00 (Público em Geral)

Curso de Desenho – Turma Jovem/Adulto

Início das Aulas: 05 de março de 2022

Horário: 10h às 12h

Faixa Etária: A partir de 15 anos

Dias: Somente aos sábados

Investimento: R$ 60,00 (Comerciário) / R$ 110,00 (Público em Geral)

Maio

Curso Modular de Pintura

Período das Aulas: 03 a 26 de maio de 2022

Horário: 09h às 12h

Faixa Etária: A partir de 12 anos

Dias: Somente às terças e quintas

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Junho

Curso Modular de Práticas Circenses

Período das Aulas: 6 de junho 1 de julho de 2022

Horário: 10h às 12h

Faixa Etária: A partir de 10 anos

Dias: De segunda à sexta-feira

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Junho

Curso Modular de Práticas Circenses

Período das Aulas: 6 de junho 1 de julho de 2022

Horário: 14h às 16h

Faixa Etária: A partir de 10 anos

Dias: De segunda à sexta-feira

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Julho

Curso Modular de Novas Tecnologias

Período das Aulas: 5 a 28 de julho

Horário: 09h às 12h

Faixa Etária: A partir de 12 anos

Dias: Somente às terças e quintas

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Julho

Curso Modular de Literatura

Período das Aulas: 18 a 22 de julho

Horário: 15h às 19h

Faixa Etária: A partir de 15 anos

Dias: De segunda à sexta-feira

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Julho

Curso Modular de Literatura

Período das Aulas: 25 a 29 de julho de 2022

Horário: 15h às 19h

Faixa Etária: A partir de 15 anos

Dias: De segunda à sexta-feira

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Setembro

Curso Modular de Práticas Audiovisuais

Período das Aulas: 6 a 27de setembro

Horário: 09h às 12h

Faixa Etária: A partir de 12 anos

Dias: Somente às terças e quintas

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso Modular de Práticas Circenses

Período das Aulas: 5 a 30 de setembro

Horário: 10h às 12h

Faixa Etária: A partir de 10 anos

Dias: De segunda à sexta-feira

Investimento: R$ 55,00 (Comerciário) / R$ 115,00 (Público em Geral)

Curso Modular de Práticas Circenses

Período das Aulas: 5 a 30 de setembro

Horário: 14h às 16h

Faixa Etária: A partir de 10 anos

Dias: De segunda à sexta-feira

Investimento: R$ 55,00

