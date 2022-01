Artistas dos quadrinhos nacionais participam de evento em Manaus

O curador da exposição, Evaldo Nascimento, explica que 31 obras vão compor a mostra | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Os fãs das histórias em quadrinhos (HQs) têm um encontro marcado com os ilustradores e quadrinistas Paulo Moreira, Gidalti Jr. e Wagner Willian, neste sábado (29), na abertura da exposição “Sarana”, da Semana do Quadrinho Nacional em Manaus.

Das 16h às 19h, os artistas recebem o público na Casa das Artes, no Largo de São Sebastião, Centro, com entrada gratuita.



O curador da exposição, Evaldo Nascimento, explica que 31 obras vão compor a mostra no espaço da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa até o dia 6 de março. Dos quatro ilustradores que vão expor as HQs, três estão confirmados.

Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, Paulo Moreira é um dos quadrinistas digitais mais destacados da nova geração.

Segundo Evaldo, o artista tem um estilo visual minimalista e trabalha cores fortes. Seus roteiros, segundo o curador, misturam cultural pop internacional como filmes, desenhos, animais e videogames com a cultura popular brasileira, em especial a nordestina.

Já o premiado artista Wagner Willian chega à capital amazonense para o lançamento nacional da primeira edição do quadrinho “Todas as Pedras no Fundo do Mar”, também na Casa das Artes.

“O Wagner está em Manaus pela primeira vez, mas ele já mandou obras para uma exposição organizada aqui, em 2015. Duas das obras que vão fazer parte desta exposição já foram expostas na mostra ‘A Voz do Fogo’. Fez tanto sucesso, na época, que foi noticiada na imprensa britânica”, conta o curador.

Gidalti Jr. é outra personalidade premiada do quadrinho nacional confirmada na exposição. Além de quadrinista, o artista é pintor e professor.

Vencedor do Prêmio Jabuti, na categoria Histórias em Quadrinhos, em 2017, e do White Ravens, Gidalti foi o responsável por obras como “Castanha do Pará” e “Brega Story”.

Apoio

O projeto tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e foi contemplado no edital do Prêmio Amazonas Criativo.

“As HQs conquistam todas as idades e o evento tem a intenção de trazer para o público obras de artistas do Amazonas e de outros estados, além de promover a troca de informações e técnicas com os artistas locais”, destaca o secretário da pasta, Marcos Apolo Muniz.

Nos espaços administrados pela Secretaria de Cultura são exigidas a apresentação da carteira de vacinação na entrada, uso de máscara, medição da temperatura e distanciamento entre pessoas de 1,5 metro, além da entrada controlada para evitar aglomerações.

Os equipamentos passam pelo processo de sanitização e têm totens de álcool em gel em pontos estratégicos.

