Michelly Cunha representa o AM no Miss Beleza Trans Brasil

A jornalista demonstra orgulho pelo título | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A jornalista amazonense Michelly Cunha, de 29 anos, vai representar o Amazonas no Miss Beleza Trans Brasil, que acontece no próximo sábado (29), em São Paulo.

A jovem representa o estado na maior competição de beleza de para travestis e transexuais do Brasil, e vai acontecer justamente no dia da Visibilidade Trans, 29 de janeiro. A ganhadora do concurso irá representar o país na Tailândia, no concurso Miss International Queen.

Ao ser coroada, Michelly demonstrou emoção e felicidade | Foto: Divulgação

Natural de Nhamundá, Michelly é jornalista, modelo, maquiadora e cabeleireira, e morou em Parintins para estudar jornalismo na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Na Ilha da Magia construiu uma carreira sólida área da beleza com maquiagem e penteados.

Ao ser coroada, Michelly demonstrou emoção e felicidade em uma postagem em suas redes sociais. A jovem ressaltou as origens amazônicas e relembrou toda a luta que teve até chegar onde chegou.

"Filha da Amazônia, sangue de guerreira, de família humilde, da Ilha das Ycamiabas, Nhamundaense, com uma longa história de desafios, lutas e conquistas. [...] prestes a embarcar para mais uma grande experiência da minha vida", declarou.

Michelly busca não só conquistar o título, como também ser um exemplo para mulheres fortes | Foto: Divulgação





Sobre ser a representante do Amazonas, Michelly afirmou estar orgulhosa em representar o estado e que busca não só conquistar o título, como também ser um exemplo para mulheres fortes, que sobrevivem ao desrespeito e falta de oportunidades.

" Ser a representante do Amazonas no maior concurso de beleza para mulheres trans e travestis do país, em busca não só da coroa de Miss beleza T Brasil 2022, como também de ser a representante de mulheres fortes, [...] ser a porta-voz de uma classe que resiste, que insiste em um mundo mais humano, mas inclusivo, com União e esperança e dias melhores para todos. " Michelly Cunha,

Michelly já está em São Paulo | Foto: Divulgação

A jornalista agradeceu por todos que ajudaram em sua caminhada e pediu a torcida dos amazonenses para o desafio.

"Sou só gratidão por tudo e por todos que me ajudaram a chegar até aqui! E nesse momento Conto com sua torcida e apoio para encarar mais esse desafio. gratidão”, finalizou.

Michelly já está em solo paulista ao lado das outras 27 candidatas que também disputaram o título.

