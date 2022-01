Vacinação em escolas de samba contará com apresentações e feijoada

Os postos de vacinação serão montados nas quadras das agremiações | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou, nesta sexta-feira (28), a campanha “Pra Sambar Tem que Vacinar” para incentivar a vacinação contra a Covid-19 em todas as zonas da cidade.

A ação, em parceria com a Prefeitura de Manaus, vai acontecer no dia 5 de fevereiro, das 9h às 16h, nas quadras de oito escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval.

Os postos de vacinação serão montados nas quadras das agremiações: Unidos do Alvorada, Vila da Barra, Mocidade Independente de Aparecida, Vitória Régia, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade, Grande Família e Sem Compromisso. Serão oferecidas 1ª e 2ª doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço.

A cessão das quadras é, ainda, uma contrapartida das escolas de samba para a realização de uma live do Carnaval 2022, evento que está sendo operacionalizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

" Colocar pontos de vacinação naquele lugar mais distante, naquele lugar que a pessoa tem dificuldade de sair às vezes, de pagar uma passagem de ônibus, é nossa meta. Onde a gente tiver a oportunidade de colocar um ponto de vacinação e a gente puder fazer parceria com as prefeituras nós vamos fazer para poder vacinar todo mundo. O que a gente está fazendo é um trabalho de convencimento da necessidade de tomar a vacina " Wilson Lima, governador

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, disse que a abertura da campanha "Pra Sambar Tem que Vacinar" vai acontecer simultaneamente, com apresentações dos itens de cada agremiação, como bateria, passistas e mestre-sala e porta-bandeira, além da distribuição de feijoada para quem for se vacinar no horário do almoço.

Ele explicou que as escolas de samba abrem as portas para motivar o público a se vacinar contra a Covid-19 e vão fazer uma apresentação simbólica, com número reduzido de pessoas, para evitar aglomeração.

“Essa iniciativa do Governo do Estado do Amazonas vai chegar mais perto da comunidade. A orientação do governador Wilson Lima é de trazer para perto essas pessoas que todos os anos fazem a alegria de tantas pessoas, levando o carnaval para rua, para avenida, e agora estarão participando dessa grande campanha de imunização”, disse o secretário.

A ação, realizada por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), e parceria com a Prefeitura de Manaus, tem apoio da Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus (Ceesma), União das Escolas de Samba do Amazonas (Uesam) e Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

Confira os endereços das escolas de samba:

GRES Unidos do Alvorada- Rua Projetada, nº 1, esquina com o Prosamim, Alvorada – zona Oeste

GRES Vila da Barra- Avenida Brasil, Compensa – zona Oeste

GRES Mocidade Independente de Aparecida- Avenida Ramos Ferreira, 102, Aparecida – Centro, zona Sul

GRES Vitória Régia- Rua Emílio Moreira, Praça 14 – zona Sul

GRES Andança Ciganos- Av. Borba, 1303, Cachoeirinha – zona Sul

GRES Reino Unido da Liberdade- Avenida São João, Morro da Liberdade – zona Sul

GRES Grande Família- Rua Itajubá, 186, São José – zona Leste

GRES Sem Compromisso- Avenida Margarita, 1033, Cidade Nova – zona Norte

