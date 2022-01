Escolas de Samba de Manaus pedem adiamento do carnaval para abril

Veja sobre o pedido | Foto: Bruna Oliveira

Manaus (AM)- Nesta semana, na terça-feira (25) a Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus (Ceesma), protocolou à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC) e Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult um pedido para o adiamento dos Desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial de Manaus, para o dia 23 de abril de 2022.

Seguindo as diretrizes para a segurança dos brincantes aos quais serão utilizados por Rio/São Paulo, tendo em vista a alta taxa de transmissão da variante Ômicron.

"Esse adiantamento mantém viva a chama do maior movimento da cultura popular do Brasil, além da geração de renda da classe envolvida na cadeia produtiva, tais como: músicos, aderecistas, escultores, pintores, soldadores, costureiras, ferreiros, desenhistas, decoradores e entre outros profissionais, que se encontram há dois anos sem oportunidade de renda. Fortalecemos nosso pedido aos órgãos para que os mesmos avaliem a geração de oportunidades que podem ser dadas as classes, que foi a mais afetada desde o início da Pandemia no Brasil em 2020", disse o Presidente da CEESMA, Didi Redman.

Proibição de eventos carnavalescos

A Prefeitura de Manaus suspendeu temporariamente a concessão de licenças e autorizações para realização de eventos na cidade. A medida é válida por 30 dias e foi oficializada por meio do Decreto nº 5.232, publicado na edição do Diário Oficial do Município do dia 19 de janeiro.

Conforme o texto, ficam ressalvados das disposições os eventos esportivos com cobrança de ingresso ao público, que serão objeto de regulamentação específica.

O decreto também tornou sem efeito as licenças e autorizações emitidas antes da publicação.

No dia 14 de janeiro, o Governo do AM, cancelou o carnaval. O Estado deverá realizar uma live para minimizar os prejuízos dos profissionais que reforçam sua renda com o Carnaval.

"O desfile das escolas de samba está cancelado. Nós estamos cancelando com as escolas de samba para fazermos outra modalidade, lives. Outras alternativas para garantir o repasse de recursos para esses profissionais, aquelas pessoas que dependem da arte e da movimentação desses recursos nessa época do ano, da renda do Carnaval", declarou Wilson Lima.

As escolas cederão as quadras das escolas de samba para servirem de postos de vacinação para o Estado e Prefeitura de Manaus realizarem ações para aumentar a cobertura vacinal contra a Covid-19.

Leia mais:

Parintins cancela Carnailha 2022

Profissionais que trabalham no Carnaval temem cancelamento de desfiles