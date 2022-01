Amazonense quadrinista e roteirista lança livro infanto-juvenil

Com o novo desafio, o artista está ansioso para colher bons frutos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma das principais buscas da vida é viver daquilo que se ama fazer e realizar os sonhos por meio dessa atividade. O quadrinista e roteirista Romahs Mascarenhas , de 50 anos, é um dos sonhadores que conseguiram construir sua carreira profissional por meio da sua paixão: imaginar e desenhar.

O amazonense Romahs, um dos roteiristas dos Estúdios Mauricio de Souza, enfrenta um novo desafio e lança o livro infanto-juvenil "Todos os meus gatos de volta". O artista está ansioso para colher bons frutos com o trabalho.

Com 25 anos de carreira como cartunista e quadrinhista e há 10 anos escrevendo roteiros para a Turma da Mônica, o autor teve a ideia dessa história após conversar com seu filho Arthur sobre os gatos que já tinham passado pela família.

" Era início de 2018 e meu filho Arthur, então com 8 anos, entrou na cozinha com esse sentimento nostálgico e eu fiquei pensativo nisso. [...] Percebi que tinha ali uma ótima ideia para um roteiros de quadrinhos, um menino numa missão: reaver seus bichanos distantes e saber como estavam passando " Romahs Mascarenhas,

Romahs teve a ideia de fazer um livro ilustrado e decidiu pesquisar tudo sobre gatos para ter inspiração para a obra. Em meio a sua pesquisa, se deparou com felinos da mitologia de vários povos e culturas pelo mundo.

E foi assim que nasceu os principais personagens, que são representações mitológicas ou religiosas de felinos em culturas de outros povos, desde o tigre branco celestial dos chineses, Byakko até a deusa gata egípcia Bastet, passando por lendas irlandesas sobre velhas bruxas que viravam gatos.





A história do livro

Capa do novo livro | Foto: Divulgação

"Todos os meus gatos de volta" conta a história do menino Bubba, com TDAH e ansiedade, que ouve miados em um beco escuro e encontra uma gatinha abandonada. Ele logo a adota.

A presença da gata dará inicio a sua aventura em universo mágico. Ela dá a luz à seis gatinhos mágicos que logo são raptados por forças malignas.

Algumas das ilustrações do livro | Foto: Divulgação

"Em meio a poderosos deuses egípcios, amedrontadores monstros gregos, guerreiros felinos mesoamericanos e seres mitológicos orientais, o garoto precisa resgatar seus gatinhos mágicos antes que o planeta todo pague pelos planos terríveis do vilão: O vingativo deus homem-leão Apedema", conta o autor.

Romahs conta que escrever o livro foi desafiador e ao mesmo tempo empolgante. No momento que estava produzindo, voltou à infância e lembrou quando lia obras favoritas.

“Eu pensava em mim, criança, lendo meus romances favoritos, como 'A ilha do tesouro', '20.000 léguas submarinas', 'Robin Hood' ou 'Os três Mosqueteiros'. Pensava se eu, Romahs criança, curtiria o que eu estava escrevendo", revelou.

nos estúdio do Mauricio de Souza

O amazonense foi convidado para escrever uma história da Turma da Mônica no especial de 50 anos do MSP e ganhou destaque | Foto: Divulgação

Romahs começou a trabalhar nos estúdios do Mauricio de Souza há 10 anos, quando o editor do MSP, Sidney Gusman, encontrou o trabalho do cartunista em revista de Graphic Novels que rodou o Brasil.

O amazonense foi convidado para escrever uma história da Turma da Mônica no especial de 50 anos do MSP e ganhou destaque ao produzir o momento que Mônica ganhava seu fiel escudeiro, Sansão.

Após a produção, fez um teste e conquistou uma vaga como roteirista e desde então segue produzindo obras para o maior estúdio de histórias em quadrinhos brasileiro, podendo trabalhar a distância.

"Eu percebi que os roteiristas trabalhavam de casa e mandavam o roteiro por e-mail. Aí entendi que poderia trabalhar de qualquer lugar do Brasil, até do exterior. Eu fiz o teste passei e embora viaje a São Paulo para reuniões de roteiristas algumas vezes, moro em Manaus".

O artista já roterizou os desenhos do jogador Neymar | Foto: Divulgação

Além de produzir histórias em quadrinhos, Romahs conta que outro projeto faz no estúdio é roteirizar alguns desenhos.

"Já roterizei os desenhos do Neymar Jr. para os estúdios do Mauricio de Souza, que passava na Nickelodeon, e hoje eu roteirizo também para desenhos animados do estúdio, além dos quadrinhos e cartoons, é uma coisa que também sou apaixonado", revelou.

A Amazônia na arte

Romahs conta que escrever o livro foi desafiador e ao mesmo tempo empolgante | Foto: Divulgação

O amazonense que ganhou o Brasil, Romahs revela que busca trazer suas raízes amazônicas para dentro dos seus trabalhos.

Em suas outras obras, buscou contar um pouco da região amazônica, como em Manaus 39º e o premiado "Última Flecha". Apesar disso, o seu primeiro livro não é amazônico. Ele revela que isso, inclusive, desmitifica a questão de que editais públicos só beneficiam obras amazônicas.

"Isso desmitifica o que costumavam dizer que só obras amazônicas ganhavam editais aqui no estado e isso não é fato. É uma obra que comunica no mundo todo, inclusive para a Amazônia, já que uma criança em qualquer canto se identifica com a história".

O livro "Todos os meus gatos de volta" foi publicado com apoio do edital de cultura Conexões Culturais (2020) da Manaus Cult, apoiada pela lei federal de incentivo à cultura Aldir Blanc .

A obra pode ser adquirida pelo site www.umlivro.com.br e em breve estará disponível na banca do Largo de São Sebastião, na Feira da Eduardo Ribeiro (na barraca Don’t Panic) e em várias livrarias de Manaus.

