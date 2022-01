Prêmio “Mapinguari de Quadrinhos” está com inscrições abertas no AM

Com a abertura das inscrições, o Mapingua Nerd publicou um vídeo no seu canal do Youtube, que traz instruções para se inscrever | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O primeiro Prêmio Mapinguari de Quadrinhos, lançado pelo portal Mapingua Nerd no dia 10 de janeiro, teve a abertura oficial das inscrições realizada neste domingo (30), na Biblioteca Municipal João Bosco, em Manaus, durante o evento da Semana do Quadrinho Nacional.

" Decidimos iniciar as inscrições no Dia do Quadrinho Nacional, porque é uma data importante no calendário de quem atua ou acompanha o meio, com eventos rolando em todo o Brasil, e combina com nosso objetivo com o prêmio, que é elevar ainda mais a qualidade e importância da produção nortista no cenário nacional. " Thiago Henrik, fundador do Mapingua Nerd

As inscrições são exclusivas para profissionais da Região Norte e podem ser feitas pelo site premiomapinguari.com.br até 20 de fevereiro, em oito categorias:

O Prêmio Mapinguari de Quadrinhos tem o apoio da Prefeitura de Manaus e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) | Foto: Divulgação

- Melhor desenhista

- Melhor roteirista

- Melhor arte-finalista

- Melhor colorista

- Melhor quadrinho

- Melhor webtira ou webquadrinho

- Melhor subproduto ou adaptação de HQ

- Melhor banca ou comic shop (categoria de voto

popular)

Os inscritos serão avaliados por um time de jurados que conta com profissionais de destaque no cenário nacional e amplo conhecimento sobre a área, como Belle Felix, jornalista e editora na Panini Comics; Otoniel Oliveira, quadrinista, ilustrador, professor universitário e diretor de filmes de animação; Marcelo Naranjo, um dos editores do site Universo HQ e jurado do Troféu HQMix desde 2014; Sâmela Hidalgo, produtora editorial no Studio Eleven Dragons e curadora dos títulos da plataforma Social Comics; e Luiz Andrade, que é escritor, produtor, editor, colunista do Mapingua Nerd e membro da comissão organizadora do prêmio.

O Prêmio Mapinguari de Quadrinhos tem o apoio da Prefeitura de Manaus e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Com a abertura das inscrições, o Mapingua Nerd publicou um vídeo no seu canal do Youtube, que traz instruções para se inscrever e respostas para as principais dúvidas sobre o prêmio. O vídeo pode ser conferido no link: https://youtu.be/ZWlU3ykLD4o .

Quem ainda tiver dúvidas ou precisar entrar em contato com a comissão organizadora deverá enviar um e-mail para [email protected]

Sobre

O Mapingua Nerd é um movimento de valorização da cultura geek da região Norte que virou referência no assunto desde que surgiu em Manaus, em 2015. Desde então reúne uma equipe de voluntários apaixonados, criativos e talentosos de diversos estados da região, que, através de reportagens, podcast, vídeos e eventos, dão visibilidade a iniciativas locais e refletem a visão do nortista sobre o mundo nerd.

Além do site (www.mapinguanerd.com.br), o Mapingua Nerd produz o podcast Taverna do Mapinguari, disponível no Spotify e em todos os agregadores,, além de vídeos e outras publicações nos seus perfis no Youtube (/mapinguanerdbr), Facebook, Instagram e Twitter (@mapinguanerd).

Leia mais:

HQ do AM sobre Ajuricaba é finalista do Prêmio Jabuti 2021

Artistas dos quadrinhos nacionais realizam eventos em Manaus