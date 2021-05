Um mês após eleita, Rainha do Folclore do Garantido pede pra sair

Parintins- Any Caroline Barreto desistiu do cargo de Rainha do Folclore do Boi Bumbá Garantido na manhã desta segunda-feira (22). A nova, e agora ex- rainha do boi vermelho e branco, ficou no cargo apenas um mês.

A jovem parintinense de 19 anos, entregou uma carta à Associação Folclórica pedindo o desligamento do cargo. Segundo Any, os motivos que a levaram para tomar esta decisão são pessoais.

"Deus tem algo melhor pra mim. Desejo sucesso a todos. Que 2018 seja de muitas realizações para o Boi Garantido" escreveu Any em um trecho da carta.

A nova rainha agora será Brenda Beltrão também de 19 anos e parintinense da gema. Brenda, ficou em segundo lugar no concurso realizado em Parintins, onde 17 candidatas disputaram para ser a nova rainha do folclore da agremiação, que anteriormente era representada por Isabele Nogueira, atual Cunhã- Poranga do boi Garantido.

O presidente do Garantido, Fábio Cardoso, agradeceu Any pela passagem, ainda que rápida, pelo boi do povão e deu as boas vindas à nova rubra integrante.

“Realizamos um concurso sério e desde o início defendemos a transparência da disputa. Agradecemos a Any pela honestidade em deixar o cargo e, assim, não prejudicar o Garantido mais a frente. Nesse momento, damos as boas vindas a Brenda Beltrão ao posto de Rainha do Folclore. Não temos dúvida que seu amor pelo Garantido trará lindas apresentações na retomada do título à Baixa do São José”, afirmou o presidente.