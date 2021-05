Garantido lança série de ensaios com itens do Festival 2018

O Boi Garantido publicou neste domingo, 27, em sua página oficial no Facebook, ensaio fotográfico da Porta-Estandarte Edilene Tavares. A assessoria de imprensa do Boi do Povão informou que é o início de uma série de ensaios com os itens individuais que são os destaques que se apresentam na arena durante o Festival.

A assessoria de imprensa do Boi do Povão informou que é o início de uma série de ensaios com os itens individuais que são os destaques que se apresentam na arena durante o Festival | Foto: Élcio Farias

As fotos são assinadas pelo fotógrafo Élcio Farias e foram feitas no local conhecido como Ilha do Boré, localizada no lago do Parananema, do lado Oeste da Ilha de Parintins.

Leia também: Um mês após eleita, Rainha do Folclore do Garantido pede pra sair

Edilene Tavares (31) é parintinense, formada em Tecnologia de Logística em Saúde pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA). Ela assumiu o posto de porta-estandarte do Boi Garantido na última noite do Festival Folclórico de 2017,sendo ovacionada na arena pela nação vermelha e branca.Um dos primeiros atos do presidente Fábio Cardoso, eleito em setembro do mesmo ano, foi oficializar a bela perreché no item.

| Foto: Élcio Fárias

A linda morena da Baixa atua há mais de 10 anos na Companhia de Dança Folclórica Garantido Show e já se apresentou em vários eventos pelo país. A história da porta-estandarte foi inspiração para a toada "Estandarte da Baixa", uma das mais tocadas no portal de música SoundCloud, perfil oficial do Garantido.

"Foi o meu primeiro ensaio fotográfico e confesso que fiquei muito satisfeita com o resultado. Estou vivendo um momento maravilhoso na minha vida e motivada para ajudar o meu boi Garantido a ser campeão do festival 2018", disse Edilene.