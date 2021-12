Artigo 70-O único bem de família pode ser penhorado para pagar dívida?

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Recentemente atendí uma família que diante do risco de perder seu único bem imóvel por conta de acúmulo de dívidas junto a Fazenda Pública Federal (Receita Federal), descobriram que o mesmo teria sido penhorado, e muito indignados com esse fato, nos procuraram para saber acerca da possibilidade de ter alguma proteção jurídica para evitar essa penhora, já que a aquisição do bem resultou de 30 (trinta anos) de muito esforço e trabalho duro do casal. Graças a Deus, havia sem algo a ser feito, e nem tudo estava perdido.

Infelizmente essa é uma realidade de muitas famílias brasileiras. E essa questão pode ser a sua também, ou mesmo de alguém próximo. Primeiramente vamos considerar o que é “Bem de Família”? Segundo a melhor doutrina trata-se daquela propriedade destinada à moradia da família, e em regra, ela recebe o benefício legal da impenhorabilidade. Dessa forma, esse imóvel não deve responder por dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e que nele residam.

A Lei 8.009/90 dispõe acerca da Impenhorabilidade do Bem de Família, a qual determina que: “que são impenhoráveis, os móveis que guarnecem a casa, as benfeitorias, equipamentos, construções e plantações, desde que quitados”. Ressalva, porém, os adornos suntuosos, as obras de arte e os veículos.

Para que haja o benefício da impenhorabilidade, segundo Rodrigo Cunha Pereira (Dicionário de Direito de Família, p.132) é necessário que a família resida naquele imóvel, ou dependa do seu aluguel para sobrevivência e destaca que:

O fato de não existir prova de instituição do bem de família, por meio de registro no Cartório de Registro de Imóveis, não desconfigura a impenhorabilidade da propriedade destinada a família. Assim, temos dois tipos de bem de família: o legal, que é aquele que independe de inscrição no registro imobiliário, pois a moradia é “naturalmente” um bem de família; e o voluntário, que é o que se faz pelo registro imobiliário.

No entanto, essa impenhorabilidade do bem de família comporta algumas exceções: dívidas devidas aos trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; dívidas do financiamento utilizados na aquisição do imóvel; dívidas de pensão alimentícia; dívidas advindas de impostos junto às fazendas públicas (IPTU, IR ...); hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real; se foi adquirido por meio de atividade criminosa; no caso de pagamento de fiança em contrato de locação de imóvel.

Conclusão:

Portanto, a regra geral é da impenhorabilidade do único bem de família, porém ela comporta algumas exceções, essa proteção não é total.

Observe algumas dicas importantes: evite acumular dívidas de impostos, pois elas podem ser negociadas e parceladas. Evite ser fiador em contratos de aluguel de imóveis (existem outros meios de garantir o pagamento, como um seguro, por exemplo); cuidado com a contratação de empregados domésticos sem observar os devidos direitos trabalhistas. No caso de dívidas de pensão alimentícia, é melhor revisionar o percetual do que deixar de pagar.

E por fim para evitar problemas futuros é imprescindível o assessoramento jurídico especializado. Se deseja saber mais sobre esse assunto, entre em contato conosco.

