Ações para a população serão feitas durante inauguração da segunda etapa da Ponta Negra

Neste domingo (22), durante a reinaugurada a segunda etapa do Complexo Turístico da Ponta Negra, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) preparou uma programação variada para a população.

As atividades acontecerão das 09h até as 21h com ações educativas direcionadas para a população. No período da manhã, a Semsa desenvolverá ações da Campanha 10 Minutos Contra a Dengue, com abordagem educativa sobre a dengue, distribuição de material informativo e atividade expositiva do ciclo evolutivo do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença.

"As ações foram organizadas com o objetivo de estimular os hábitos saudáveis de vida e a prevenção às doenças, além de disponibilizar serviços de saúde para a população", explica o secretário municipal de Saúde, Evandro Melo.

No período da tarde, haverá oferta do teste do Monoxímetro de Carbono (que mede a quantidade de monóxido de carbono no pulmão) para fumantes e não fumantes, que assim como o bafômetro, ele deve ser assoprado.

Também será feito o cadastro de fumantes interessados em participar do programa de ambulatórios para tratamentos de fumantes. A programação da Semsa será encerrada com a distribuição de preservativos das 17h até às 21h.