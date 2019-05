Moradores fazem manifestação no Centro

Cerca de 50 moradores do ‘Bairro do Céu’ realizaram uma manifestação nesta segunda-feira (26) na rua Luiz Antony localizada no Centro de Manaus.

Dois dias após a primeira manifestação, os moradores da Zona Sul, voltaram a obstruir o tráfego da rua Luiz Antony. Cerca de 50 moradores atearam fogo em geladeiras velhas, pedaços de madeira e pneus para interditar a rua. Em seguida eles se posicionaram em círculo e de mãos dadas pediram pela intervenção dos governantes na sofrida situação. Mais de 10 famílias ficaram desabrigadas desde a quarta-feira passada (14), após um temporal, em que uma casa - construída sobre o igarapé - foi arrastada pela correnteza e acabou por abalar a estrutura de outras seis residências de madeira.

Desde então, os moradores estão dormindo na ponte de madeira que dá acesso as casas. Os moradores reclamaram da falta de apoio dos órgãos competentes e denunciaram a lentidão da aplicação do Prosamim na área.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) desviaram o tráfego. Duas viaturas da Polícia Militar também acompanharam o movimento.

A Defesa Civil informou que esteve no bairro na última quinta-feira (15) e recomendou a saída imediata dos moradores por conta do risco. O órgão encaminhou o relatório com o cadastro de 11 famílias para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) para inclusão por meio do aluguel social.

Por Ive Rylo (Jornal EM TEMPO)