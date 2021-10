Feridas no céu da boca: o que pode ser?

A dor no céu da boca pode surgir simplesmente devido à ingestão de um alimento mais duro ou muito quente, que provoca um ferimento na região ou pode estar relacionado com outras condições de saúde, que devem ser tratadas, de forma a evitar complicações.

Bolhas e feridas estão entre as doenças bucais mais comuns no céu da boca. Na maioria das vezes são inofensivas, mas podem ser um sinal de alerta quando não desaparecem e não cicatrizam em cerca de 10 dias.

Uma das consequências principais dessas lesões é a dificuldade no momento de se alimentar. Comer deixa de ser prazeroso e passa a ser um incômodo imenso, pois o mínimo de contato com a lesão é suficiente para causar dor.

As principais causas do surgimento de feridas na boca são:

1.Queimaduras

Bolhas no céu da boca podem ser apenas queimaduras, causadas pela ingestão de alimentos e bebidas quentes, como sopas, café ou chá. As queimaduras no palato, geralmente, cicatrizam espontaneamente de três a sete dias. Para aliviar o desconforto, consuma alimentos pastosos e frios. Se a dor persistir após sete dias, consulte um dentista.

2. Aftas

As aftas são pequenas lesões arredondadas de coloração amareladas ou brancas com bordas vermelhas. Na tentativa de cicatrizar o local, as células de defesa migram e provocam uma reação inflamatória exagerada, causando dor e inchaço.

Elas costumam aparecer na língua, área interna das bochechas, lábios ou gengiva, mas não se surpreenda se elas surgirem no céu da boca.

As aftas não tem uma causa definida. Elas podem estar relacionadas a vários fatores, como hereditariedade, ansiedade, traumas e problemas no sistema imunológico desencadeadas por estresse e alterações hormonais.

3. Herpes

Feridas no céu da boca, principalmente aquelas que demoram para cicatrizar, podem ser herpes labial. A herpes labial ocorre geralmente nos lábios, mas também podem ocorrer no palato duro. Essas feridas se manifestam como bolhas dolorosas e cheias de líquido. Além da exposição ao sol, noites mal dormidas e estresse desencadeiam as crises.

Depois de contrair o vírus da herpes, não haverá cura e ele se manifestará em situações de baixa imunidade. As lesões costumam cicatrizar após oito a dez dias.

4. Câncer de boca

Lesões no céu da boca podem, às vezes, ser um sintoma de câncer de boca, principalmente se não cicatrizam duas semanas após o aparecimento.

Este tipo de câncer pode acometer garganta, língua, lábios e céu da boca. Apesar de não ter causa definida, existem alguns fatores de risco como: o fumo. Álcool, exposição demasiada ao sol e traumas causados por próteses e restaurações deficientes.

As feridas no céu da boca têm diversas causas. O importante é realizar o autoexame e buscar ajuda de um dentista para diagnosticar o problema.

