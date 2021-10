Saiba o que é mordida aberta e como pode prejudicar sua saúde

Mordida aberta é um tipo de má oclusão em que os dentes superiores e inferiores não se tocam mesmo estando com a boca fechada ou durante a mastigação. Ela pode ocorrer com os dentes da frente, de trás ou dos lados (esquerdo ou direito). Essa má oclusão dá a sensação de que o paciente tem a boca torta ou que ela não fecha completamente.

Outro prejuízo da mordida aberta está na dificuldade de apreensão dos alimentos e alteração na pronúncia de fonemas. Os tipos de mordida aberta são:

- Mordida aberta dentária: quando o problema está apenas nos dentes e é causado por maus hábitos como o uso prolongado de chupeta, sucção do dedo, roer as unhas e o mau posicionamento da língua no momento da fala ou deglutição. Apresenta-se na forma circunferencial e circular, quando advindo do uso de chupeta, já com a sucção do polegar, acarreta a inclinação dos incisivos superiores para frente e dos inferiores para trás.

- Mordida aberta esquelética: quando há um desequilíbrio nos ossos da face, sua causa é genética e fazem os ossos crescerem verticalmente, deixando o rosto muito mais comprido. Ambas podem ser agravadas com a respiração pela boca. Os principais sintomas da mordida aberta são: zumbido no ouvido, dores de cabeça frequentes, dor ao mastigar, comprometimento da fala e da fonética, interposição da língua (língua entre os dentes), respiração bucal e problemas na articulação.

É importante que a mordida aberta seja tratada, pois, pode acarretar outros problemas. Ela sobrecarrega os dentes que se tocam, pois, eles precisam suprir o não funcionamento dos dentes na região da mordida aberta. Essa sobrecarga pode gerar o desgaste dos dentes, fraturas, retração gengival e até mesmo causar a queda dos dentes.

Nessa má oclusão, a língua costuma repousar no espaço entre os dentes, causando uma pressão inadequada. Além de prejuízo na estética facial e do sorriso. O diagnóstico é realizado pelo dentista e pelo fonoaudiólogo, que através de exames e testes de diagnóstico definem o fator etiológico (fator causador) da mordida aberta. A maioria dos tratamentos é realizada através da utilização de aparelhos ortodônticos ou aparelhos ortopédicos associados a exercícios fonoaudiólogos para correção do posicionamento dos dentes, bem como o reestabelecimento das estruturas musculares dos lábios, língua e bochechas.

O tratamento precoce da mordida aberta proporciona melhores condições funcionais ou estéticas, podendo ser feito nas fases de dentição decídua, mista e permanente. Entretanto, do ponto de vista fonoaudiológico e ortodôntico, o tratamento deve ser precoce para prevenir desarmonias ósseas severas e evitar intervenções cirúrgicas de maior complexidade.

