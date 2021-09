Modismos de estética e os prejuízos à saúde

Cuidar da beleza, da saúde e do bem-estar é algo que traz muitos benefícios à autoestima e qualidade de vida às pessoas; no entanto, as tecnologias e procedimentos em saúde Estética são bem dinâmicos e muitas vezes surgem modismos nessa área que podem afetar drasticamente o bem-estar das pessoas em prol da “melhor aparência estética”!



De acordo com a SBCP (Sociedade Brasileira de Progresso a Ciência) os procedimentos estéticos em jovens de 13 a 18 anos cresceu mais de 140% em 2021 em comparação aos anos anteriores motivados, em geral, pelas redes sociais e pela insatisfação com a própria aparecia, esse dado é alarmante!



Recentemente algumas pessoas estavam usando o medicamento Roacutam com a finalidade de afinar o nariz! Um absurdo isso! Não existe, no momento, nenhuma pesquisa científica que apoie tal aplicação desse medicamento para esse fim.



O Roacutam é um medicamento para tratamento da acne severa, atuando sobre as glândulas sebáceas fazendo com que elas produzam menor quantidade de sebo e oleosidade na pele, além de ter um efeito anti-inflamatório.



Além disso, é uma medicação forte, com inúmeros efeitos colaterais, como: aumento do colesterol, irritação ocular, dores musculares, hipersensibilidade cutânea, inclusive alterações sobre o sistema nervoso gerando mudanças de humor e também alterações das enzimas hepáticas!



Em 2019, foi realizada uma pesquisa ampla sobre os efeitos psiquiátricos adversos do medicamento e essa pesquisa foi publicada na revista Jama Dermatology. Esse estudo analisou dados da agência de regulação de drogas e alimentos dos EUA (FDA) sobre 17.829 eventos psiquiátricos, no intervalo de tempo de janeiro de 1997 até dezembro de 2017, em pacientes que tomaram Roacutam e mostrou que eles apresentaram depressão e outras condições psiquiátricas.



Portanto, não é por que uma pessoa está fazendo o uso desse fármaco e diz que obteve o resultado de ver o “nariz afinando” que vamos entrar por esse caminho um tanto perigoso.



Os modismos podem destruir a sua saúde, então antes de fazer qualquer procedimento estético busque o maior número de informações possíveis sobre o mesmo, procure obter indicações e busque por profissionais qualificados e habilitados que se baseiam em pesquisas científicas para realizar seus procedimentos e não em modismos que hoje vem e amanhã não mais estão.



Sua saúde, beleza e bem-estar agradecem!

BiografiaDra Janayna LibórioCo-founder e CEO da Supremacie Sthetics & Laser. Especialista em Saúde Estética Avançada e Tecnologias de Alta Performance.