O que uma noite bem dormida pode proporcionar à saúde e ao bem-estar?

OPINIÃO - Ter um sono tranquilo é de fato restaurador! Durante o sono, a nossa imunidade é fortalecida e acontecem processos de renovação das células e neutralização de radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento. Por isso que dormir pode deixar a sua pele mais jovem.



Ao dormirmos, primeiramente o nosso corpo passa por um processo de relaxamento, ocorre a diminuição do ritmo cardíaco, a respiração fica mais profunda, ocorre liberação de hormônios importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. A criatividade, a atenção, o equilíbrio, o humor e a memória estão diretamente relacionadas à uma boa qualidade do sono.

De acordo com membros da Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS), diversos problemas de Saúde e doenças estão ligados a falta de qualidade do sono. Estima-se que cerca de 2/3 da população adulta no Brasil não durmam bem. E no pós-pandemia esse quadro até se agravou.

Uma nova pesquisa feita pela Royal Philips neste ano com 13 mil adultos em 13 países diferentes, incluindo o Brasil apontou que, no caso dos brasileiros, 74% dos entrevistados adquiriram um ou mais problemas de sono, com 50% relatando que a pandemia afetou diretamente sua capacidade de dormir bem; além disso, 47% dos participantes disseram que acordam no meio da noite.

Infelizmente, pessoas que não dormem bem sofrem diversas consequências, por exemplo: lapsos de memória, cansaço, indisposição, irritação, dores de cabeça, falta de criatividade. Além de que, dormir menos do que o necessário, leva também ao aumento dos níveis de cortisol e diminuição nos níveis de insulina no corpo, podendo elevar a concentração de glicose no sangue e logo a probabilidade de se desenvolver doenças como diabetes, por exemplo.

Vale ressaltar que a falta de sono por um tempo prolongado leva também redução do tônus muscular, comprometimento do sistema imunológico e o envelhecimento precoce.

A ausência de uma noite de sono pode facilitar o acúmulo de gordura, pois é durante o sono que é liberado um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade; quanto mais leptina, menor será a vontade de comer, então pessoas que dormem pouco, sentirão mais fome devido à baixa reposição do hormônio leptina. Isso sem falar do cortisol, que é um outro hormônio que também aumenta bastante devido ao estresse e ele é responsável pelo acúmulo de gordura abdominal.

Mas qual quantidade de tempo de sono é a ideal? Bem, a necessidade de sono é uma característica muito individual, no entanto, a média da população adulta é de 7 a 8 horas de sono diariamente, já as crianças, a média é de 9 a 11 horas, uma vez que é durante o sono que o GH (hormônio do crescimento) é liberado, por isso crianças precisam dormir mais que adultos!

Se você não está dormindo bem é importante que procure ajuda e/ou recursos para que você possa ter noites de sono melhores e assim melhorar a sua saúde, beleza e bem-estar. Vou resumir em alguns passos importantes que podem ajudar a ter uma noite de sono melhor:

1- Evite bebidas estimulantes a noite, como por exemplo: chá verde, preto, ou canela.

2- À noite, evite também o café e refrigerantes, principalmente os que contém cola. Todas essas bebidas estimulam o organismo, impedindo que ele relaxe para adormecer melhor.

3- Quando for para o quarto, elimine as distrações: Celular (redes sociais), desligue a televisão, assunto de trabalho... não associe seu ambiente de repouso a outras atividades.

4- Não leve seus problemas e preocupações para a cama, há tempo para tudo, ficar sem dormir não vai gerar aumento na sua conta bancária e nem vai eliminar suas dívidas e nem outras questões que estejam sugando as suas energias.

5- Tome um banho quente, ao invés de banho frio, pois o banho quente é relaxante.

6- Não coma alimentos indigestos e pesados a noite, opte por comer alimentos de fácil digestão.

7- Busque momentos relaxantes para o seu corpo Atividades que possam trazer bem-estar e renovar as suas energias.





