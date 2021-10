A pele na pré-menopausa e menopausa: características e cuidados

Os tratamentos estéticos voltados para a pele das mulheres que estão na menopausa e pós-menopausa são um grande desafio! Como devolver o brilho, o viço e eliminar aquele aspecto envelhecido e cansado devido à ausência de alguns hormônios?

Apesar de ser desafiador, a boa notícia é que existem meios para recuperar a beleza da pele deixando as mulheres que estão nessa fase inevitável da vida com uma aparência mais saudável e jovem.

Na pré e menopausa uma série de modificações físicas e psicológicas ocorrem na vida das mulheres. Esse período que acontece após a última menstruação espontânea, a secreção hormonal é interrompida, a média em que as mulheres começam a passar por essa fase é por volta dos 45 aos 50 anos.

De acordo com membros da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, “cerca de 75% das mulheres na faixa etária dos 45-55 anos sofrem com sintomas da menopausa podendo leva-las a baixa autoestima, distúrbios do sono e diminuição da energia” e as somas dos desconfortos sobre o corpo pode impactar diretamente na qualidade de vida dessas mulheres.

É incrível como a menopausa modifica o funcionamento do corpo da mulher, incluindo a pele, os cabelos e as unhas devido a uma queda drástica na produção dos hormônios responsáveis pela manutenção do tônus e da elasticidade da pele.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, “o desequilíbrio hormonal característico dessa fase pode deixar o rosto mais oleoso e susceptível à acne, além da diminuição das fibras de colágeno que pode chegar a um ritmo de 2% ao ano, aproximadamente. Porém, a velocidade do processo depende de outros fatores como poluição, fumo, álcool, má nutrição, infecções, exposição solar, genética, hormônios e metabolismo.”

Nessa fase os níveis de estrogênio caem drasticamente nos 5 primeiros anos após a última menstruação, despencam com ele a produção de elastina e colágeno, a produção de colágeno levando a um aumento da flacidez e ao aparecimento de rugas mais profundas na face. Por haver uma redução na produção de fibras colágenas e elásticas, a derme fica mais fina e bem mais frágil.

Outro fato importante que acontece nesse período da pré-menopausa e menopausa é o aumento dos níveis de testosterona, levando ao aparecimento de pelos faciais e acne, principalmente na parte inferior da face, na região das maxilas e do queixo.

Essas mudanças citadas foram apenas no que se refere a parte estética e jovialidade, sem falarmos dos aspectos emocionais e psicológicos que também são muitos. O fato das alterações psicológicas acontecerem mexem muito com as emoções e até mesmo com a autoestima.

Não apenas no rosto sofre com essas alterações, mas também o pescoço, colo e as mãos. A mulher se olha ao espelho, e começa a ver essas alterações e isso começa a mexer ainda mais com o emocional delas, que de certa forma já está abalado por conta das alterações hormonais.

É incrível como a pele fica ressecada, e essa situação de ressecamento, flacidez da pele se torna mais agravante em mulheres com hábitos inadequados em relação a sua saúde, como, por exemplo, tabagismo, ausência de atividade física, estresse, má alimentação, exposição solar. Por esta razão é importante que as mulheres tenham um cuidado mais especial com a saúde da pele e do corpo durante esse período da pré e menopausa.

A partir dos 40 anos as mulheres já precisam se preparar para essa fase complexa e inevitável que todas vamos passar, os cuidados preventivos para retardar o envelhecimento são de suma importância, aliados a uma boa alimentação, atividade física e ingestão adequada de água, evitar o fumo e a exposição solar.

Além disso, aliar aos tratamentos de relaxamento para redução do estresse e buscar os cuidados com a pele é de suma importância para elevar a autoestima, auxiliar na liberação dos hormônios do bem como endorfina, serotonina e ocitocinas, que momentos como esses de relaxamento e de cuidados com a beleza promovem. As opções de tratamento são muitas, por exemplo: Preenchimentos com ácido hialurônico e aplicação de toxina botulínica, laser, Powershape, microagulhamento, Radiofrequência, peelings. Esses tratamentos melhoram significativamente a aparência, deixando a pessoa mais jovem, e claro, com a autoestima mais elevada. As massagens relaxantes e Spas com banho de imersão e drenagem linfática são também excelentes para trazer aquele bem-estar ao corpo durante essa fase tão complexa na vida da mulher.

Outro cuidado, além desses citados anteriormente são os produtos tópicos de uso Home Care, como os dermocosméticos que atuam de forma incrível sobre a face e o filtro solar, é claro, que é um cuidado essencial. A ingestão de cápsulas que vão melhorar a qualidade da pele, unhas, cabelos, como, por exemplo, o ácido alfa lipólico, a vitamina C, nutricolin, zinco, vitamina A, ginseng e o colágeno hidrolisado associado a vitamina C.

Essa união de ações deve ser sempre orientadas por um profissional habilitado para você poder usufruir corretamente de todos os benefícios que esses tratamentos podem trazer para a sua Saúde, Beleza e Bem-estar.

