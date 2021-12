Emagrecer é diferente de manter-se magro

Leia o artigo | Foto: Reprodução

Muitas pessoas lutam contra o peso, fazem inúmeras dietas, tomam remédios, fazem cirurgias e até conseguem com tudo isso alcançar o corpo desejado. Mas manter-se nesse corpo é onde reside o desafio.

O ponto chave sobre a perda de peso vai além de dietas, atividade física, tratamentos estéticos e medicamentos.

Sem mudança de mente, não há mudança de vida e nem de corpo!

Sim! É possível perder peso sem remédios, sem dietas malucas e sem procedimentos cirúrgicos.

A sua mente é que dirige o seu corpo! E quando você tem total controle sobre ela, manter-se magro é apenas uma consequência.

Está dentro do peso ideal não é só questão de estética, é questão de saúde, equilíbrio, noites bem dormidas, menor índice de estresse. O caminhão de benefícios é enorme.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 2,3 bilhões de pessoas, entre crianças e adultos, no mundo estão com sobrepeso ou Obesidade.

Além disso, a má alimentação é responsável pela morte de 1 em cada 5 adultos no mundo.

Manaus está entre uma das capitais do Brasil com maior percentual de obesos entre a sua população, de acordo com pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas.

A grande verdade é que precisamos tomar uma atitude em relação ao acúmulo de gordura no nosso corpo, por que um dia a conta vai chegar, e o preço pode ser muito alto, e como você vai pagar essa conta ? Com sua própria vida ?

Decisão e atitude! Faça a sua parte, enquanto há tempo!

Emagrecer e manter-se magro não tem haver com Estética, mas sim, literalmente, com vida!

