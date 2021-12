Ano novo e as novas oportunidades de uma vida saudável em 2022

| Foto: Divulgação

Um novo ano chega! E com ele novos projetos, sonhos, desafios e metas a serem alcançadas!

E a minha pergunta pra você é a seguinte:

Nesse novo ano, o que você vai fazer de diferente em relação a sua saúde, seu bem-estar e sua Autoestima?

Com certeza você já deve ter feito muitos planos, como comprar algum objeto, abrir um novo negócio, estudar para um concurso! Excelente! Mas sem saúde, sem energia e sem disposição física e mental, esses planos podem não ser alcançados!

Sempre priorizamos muitas coisas, e esquecemos do essencial! Em 2022 sua saúde deve ser uma prioridade! Atividade física, educação alimentar, sair da obesidade e do sobrepeso são algumas das metas que devem está na sua lista para esse novo ano.

Qual será o seu plano de ação pra que isso aconteça, afinal, meta sem planos não vão passar de desejos. Desejo e ação! Isso sim leva ao alcance das suas metas!

De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de Scranton, nos Estados Unidos, apenas 8% das pessoas conseguem levar em em frente as suas metas de final de ano e realmente tirar do papel, o restante das pessoas, em geral, apenas fazem com que certos desejos se repitam ano após ano, sem jamais sair do rol das metas a serem cumpridas.

Você faz parte dos 8% que cumprem ou dos 92% que apenas desejam!

Ao olhar para 2021, o que o seu corpo diria a você e sobre você?

Não espere que ele grite para você ouvir o que ele está querendo te falar!

Não deixe que suas metas de ter uma vida mais saudável, de perder peso e de ter mais bem-estar e autoestima permaneça apenas no papel. Que 2022 seja um ano diferente pra você e que seu corpo e o seu rosto possam refletir saúde e esbanjar beleza! Só depende de você.

E hoje quero apenas deixar essa reflexão, por que é tempo de parar e nos avaliar para então agir e deixar de dar desculpas!

Que 2022 seja um ano de metas cumpridas!!

Um feliz ano novo a você e toda a sua família!

