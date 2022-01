Você quer emagrecer ou perder peso?

As dietas que fazem perder peso na balança nem sempre estão de fato fazendo as pessoas emagrecerem de forma real | Foto: Divulgação

A grande maioria das pessoas vivem um dilema de querer emagrecer, seja por questões de saúde ou de estética e para isso correm atrás de fórmulas mágicas para diminuir o peso na balança. Dietas da lua, dieta laranja, da sopa, da proteína, entre muitas outras que prometem milagres.

O principal desejo entre os adeptos das dietas milagrosas é diminuir o ponteiro da balança. Porém, somente diminuir a numeração que aparece no visor da balança é o suficiente? Será que mexer na balança é de fato emagrecer? A resposta é não!

As dietas que fazem perder peso na balança nem sempre estão de fato fazendo as pessoas emagrecerem de forma real, inclusive, em alguns casos, dependendo da dieta, é possível acontecer de ter uma grande perda massa muscular e aumento no nível de gordura. Por isso é preciso ter muito cuidado! Mexer no ponteiro da balança não significa que de fato estamos emagrecendo.

A diferença é simples: a perda de peso, em geral, está ligada diretamente à perda de massa global do corpo, ou seja, perda dos músculos, tecido adiposo, líquidos, minerais, entre outras coisas. Já o emagrecimento, por sua vez, é a diminuição da gordura corporal, sem perder músculo esquelético, por exemplo.

Por isso que não basta fazer qualquer dieta, quem quer emagrecer de verdade precisa melhorar a qualidade de sua alimentação, comer alimentos mais saudáveis e de forma balanceada e precisa fazer atividade física. Por exemplo, a gordura visceral, que é aquela que fica acumulada na cavidade abdominal, próxima a alguns órgãos vitais, quando está aumentada, pode gerar riscos seríssimos de doenças cardiovasculares, como infarto e aterosclerose, de acordo com dados do Ministério da Saúde, 114 mil pessoas morrem por ano no Brasil por infarto do miocárdio, para se ter uma visão mais precisa, a cada 60 minutos, 13 pessoas morrem de infarto no Brasil.

Sendo assim, se você não mudar seus hábitos alimentares e movimentar o corpo, as chances de ter doenças crônicas e até mesmo fazer parte dessa alarmante estatística se torna uma consequência bem real, a curto prazo.

Não basta somente perder peso, mas sim, eliminar gordura, isso que é o conceito de emagrecimento, e é ele quem garante uma vida saudável e longe de doenças. Comece a se cuidar hoje, enquanto ainda há tempo e antes que seja tarde demais. Saúde é investimento!

