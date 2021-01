Vila Olímpica de Manaus: uma realidade esquecida

| Foto:

Entre 1968 e 1972, no Governo Danilo Areosa, a Vila Olímpica de Manaus foi idealizada. As obras iniciaram em 1976, no Governo Enoch Reis, mas ficaram paradas por 10 anos. A Inauguração aconteceu no dia 26 de março de 1990, no Governo Amazonino Mendes, há 31 anos. Devemos atribui o nome de Roberto Gesta de Melo, como o mais importante desta obra: o idealizador, construtor e administrador.

O local tem uma área de 330 mil metros e o complexo é constituído por: Alojamento para 220 Atletas; Auditório refrigerado para 120 pessoas; Lanchonete; Restaurante e cozinha que atendem, simultaneamente, 160 pessoas; e Sala de musculação.

Parque aquático com 3 piscinas: uma Olímpica (hoje a mais moderna do país); uma Semi-Olímpica (aquecimento e polo aquático) e um Tanque de saltos. Lamentavelmente, as duas últimas destruídas e abandonadas. As três piscinas têm volume total de 4.810.000 litros; Cabine de cronometragem computadorizada com painel eletrônico e; Arquibancada coberta para 2 mil pessoas sentadas.

Kartódromo, hoje modificado, porém ainda sendo utilizado. Exceto em momentos como o atual, onde o espaço está ocupado por um circo. Quatro quadras cobertas para variados esportes. Centro de Treinamento para o Tênis de Mesa (um dos melhores da Região Norte).

Área de Tiro com Arco (arco e flecha). Centro de Treinamento de Ginástica (o mais moderno do Norte do Brasil): Ginásio Bianca Maia. Pista de atletismo (com um dos pisos mais modernos do mundo) e arquibancada coberta para 1500 pessoas, embora o complexo esteja com iluminação e manutenção deficitária.

Na inauguração da Vila Olímpica havia uma Pista de Skate, demolida no ano 2000.

Nestes 30 anos de existência da Vila, tivemos a presença de nomes importantes do desporto mundial, a saber:

Natação: Djan Madruga, Rômulo Arantes e Gustavo Borges.

Atletismo: de Cuba: Javier Sotomayor; dos Estados Unidos: Donovan Bailey; Alemanha: Jürgen Schult e Petra Felke; Portugal: Fernanda Ribeiro e outros Atletas de quase todo o mundo.

A lista de brasileiros é imensa e destacamos: Joaquim Cruz, Robson Caetano, Maurren Maggi, Zequinha Barbosa e outras estrelas.

A pista de atletismo foi a abertura do Amazonas para o planeta desporto, através do trabalho incansável do Professor Geraldo Teixeira e outros tantos profissionais.

Assim como, por meio do talento de muitos Atletas, dentre eles: Orlane dos Santos, João do Peso, Welington Nóbrega, Kennedy Campos, Lyndon Johnson Campos, Magdiel e muitos outros.

A inauguração da Vila Olímpica de Manaus aconteceu com a realização do Primeiro Meeting Internacional de Atletismo de Manaus.

Com toda essa pompa, qualidade e elegância, a Vila Olímpica de Manaus encontra-se com muitas áreas abandonadas e esquecidas. Lamentamos que as autoridades constituídas de nosso Estado não reconheçam o valor e a importância do desporto na formação educacional do povo amazonense.

