Plataforma oferece preparação para prova internacional gratuitamente

Brasil – A plataforma online Bloomberg Exam Prep do GMAT, usada para por alunos que desejam se preparar para provas de pós-graduação internacionais está sendo oferecida gratuitamente por tempo limitado. O preparatório custa a partir de US$ 900 (cerca de R$ 5.130 na cotação atual), chegando até US$ 2.000 pelo plano completo.

O GMAT é uma prova exigida em processos de candidatura aos interessados em participar de programas de pós-graduação internacionais ou MBA no exterior. O objetivo da prova é avaliar os conhecimentos básicos de estudantes de vários sistemas de ensino diferentes, a avaliação também busca identificar o preparo de cada candidato para que o mesmo siga nos estudos.

Os estudantes interessados na plataforma no período da oferta poderão ter acesso ao plano “Complete Prep” por até três meses a contar do início da preparação. Os alunos terão acesso a aulas, atividades e terão direito a cinco perguntas que podem ser feitas aos tutores durante o encontro online referente a possíveis dúvidas, a plataforma oferece ainda três simulados durante a oferta.

Como acessar a plataforma?

Para ter acesso a oferta durante o período da oferta basta que o estudante entre no site do Bloomberg Exam Prep do GMAT e selecionar a opção “Start Free Trial”. Após o cadastro, o estudante tem sete dias gratuitos para usar a plataforma após esse período é necessário fornecer um número de cartão de crédito e fazer um depósito de 30% do valor do curso, que será devolvido ao final do período.

A oferta do plano de preparação faz parte da assistência oferecida pela empresa para a pandemia da Covid-19. A preparação gratuita ajuda pessoas que não poderiam pagar pelo curso a ter uma nota melhor na prova, e também dá a elas um motivo adicional para ficar em casa durante o período de isolamento social. Embora a empresa afirme que a oferta é por tempo limitado, não há informação sobre até quando ela vai.