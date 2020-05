Grupo varejista oferece 25 mil bolsas de estudos na área de TI

Manaus – Serão oferecidas 25 mil bolsas de estudos em cursos de tecnologia pelo Grupo Carrefour em parceria com a plataforma de educação Digital Innovation One. Os profissionais capacitados também terão possíveis oportunidades de emprego no grupo.

A capacitação oferece dois programas de treinamento, o primeiro busca formar desenvolvedores backend pela rede varejista, já o segundo será oferecido pelo Banco Carrefour para capacitar desenvolvedores fullstack.

O programa de ensino poderá ser uma forma para que os capacitados ingressem em trabalhos filiados ao Grupo Carrefour, aulas serão lecionadas por profissionais da empresa e os melhores alunos poderão ser recomendados para contratação em áreas compatíveis com o seu desenvolvimento no decorrer do programa.

Entre as tecnologias que serão ensinadas durante o programa, destacam-se o HTML, CSS, JavaScript, Java, NET, Angular e Node.js, utilizadas pela varejista e pelo banco Carrefour. A capacitação tem duração de 96 horas e os alunos terão direito ao certificado.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio pelos links Backend Developer Carrefour e Fullstack Developer Banco Carrefour.

Em nota, o CIO do Carrefour, Paulo Henrique Farroco diz que o grupo varejista identificou que a área tecnológica irá gerar grandes oportunidades e, por isso, a oportunidade de promover as capacitações serão oferecidas.

Na opinião do CIO e COO do Banco Carrefour, Jose Manuel Silva, a parceria com a plataforma de educação online é benéfica pois estimula a troca de ideias, além da criação e execução rápida. Jose destacou ainda que a capacitação é uma oportunidade aberta pelo grupo para trocar ideias e experiências com a comunidade.