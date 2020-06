Confira curso grátis de inglês por WhatsApp

O Escritório de Ensino de Língua Inglesa (RELO) da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos em parceria com a startup ChatClass liberaram o uso gratuito da plataforma de ensino de inglês Robô de Ensino no WhatsApp. O objetivo é ajudar professores de inglês que atuam na educação básica e alunos de cursos do idioma.

A plataforma é a mesma utilizada na Olimpíada de Inglês de 2019, concurso cultural que teve a participação de 100 mil alunos e 6 mil professores de escolas públicas e particulares do Brasil. Os exercícios também servem de preparação para a edição deste ano da competição, que está marcada para o segundo semestre.

Tudo é feito pelo WhatsApp, não é preciso fazer o download de outro aplicativo. Os exercícios oferecidos são voltados ao Fundamental 2 e Ensino Médio, e estão alinhados com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Como funciona?

Os professores interessados podem enviar “Oi” para o número (11) 97585-0888 no WhatsApp ou acessar o site my.chatclass.com.br. Alunos que estejam estudando sozinhos também têm acesso às atividades no site.

“A prática constante é essencial para nos comunicarmos cada vez melhor, e a disponibilização das atividades utilizadas na Olimpíada de Inglês de 2019 são uma oportunidade para a prática através do telefone celular. Isso certamente irá enriquecer as aulas e motivar os alunos para continuarem praticando e aprendendo”, afirma a diretora regional do RELO Office, Jennifer Uhler, em nota.

Com a missão de fortalecer a parceria entre Brasil e Estados Unidos por meio da disseminação do ensino de inglês, o RELO oferece oportunidades para capacitação profissional e educacional, bem como programas de intercâmbio e materiais para professores e alunos de inglês. Interessados podem acessar o site da embaixada dos EUA para mais informações.