Empresas recrutam online estudantes de nível médio, técnico e superior

Procurando oportunidades de estágio? Confira a seleção semanal do EM TEMPO com empresas que têm vagas para estudantes interessados em vagas de estágio e também de aprendiz.

Companhia de Estágios – estágio

A Companhia de Estágios tem mais de 200 vagas para diversas cidades do Brasil para diferentes cursos e áreas.

Inscrições: Até 26 de junho pelo site da Companhia de Estágios (www.ciadeestagios.com.br ).

Clariant – estágio

A Clariant, multinacional suíça, tem 30 vagas São Paulo e Suzano para estudantes de diferentes cursos de nível técnico e superior.

Inscrições: até 30 de junho pelo site da Cia. de Estágios www.ciadeestagios.com.br

ENGIE – estágio

A maior empresa privada de energia do Brasil tem programa de estágio com oportunidades para nível técnico e superior no seu Centro Corporativo e nas linhas de Negócio de Soluções em Energia e Infraestrutura de Gás (TAG), localizadas nas três capitais onde a empresa tem escritórios e operações: Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Podem se candidatar estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2021 e julho de 2021 nos cursos superiores de Administração de Empresas, Automação Industrial, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia em Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Engenharia Química ,Gestão da Informação, Jornalismo, Relações Públicas, Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Propaganda e Publicidade / Marketing, Engenharia de Sistemas Eletrônicos, Estatística, Direito. Para nível técnico as oportunidades são para cursos: Técnico em Edificações Técnico em Eletrônica Técnico em Eletrotécnica Técnico Logística.

Inscrições: até 12 de junho pelo site da Engie http://www.engie.com.br/estagio.

Scania – estágio

A Scania tem 30 vagas de estágio para diversos cursos e áreas em São Bernardo do Campo (SP).

Inscrições: até 12 de junho pelo site da Cia de estágios www.ciadeestagios.com.br/scania

Amazon – estágio

A Amazon tem 10 vagas São Paulo para diferentes áreas.

Inscrições: até 12 de junho pelo site da Companhia de Estágios ( www.ciadeestagios.com.br/amazon )

Fundação Mudes – estágio

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 170 oportunidades de estágio de nível superior em diversas áreas. O valor das bolsas-auxílio pode chegar a R$ 1.7 mil. Há também três vagas para aprendizes e duas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Há chances também para estágio no Ensino Médio, são nove no total. Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 36 vagas. As principais são em técnico em Administração (10), técnico em Mecânica (6) e técnico em Eletrônica (4), além de chances em carreiras como Enfermagem, Farmácia, Hotelaria, Logística, Propaganda e Marketing, Segurança do Trabalho, entre outras.

Inscrições: até 14 de junho pelo site https://www.mudes.org.br/

Boehringer Ingelheim – estágio

São 20 vagas para trabalhar em São Paulo, Itapecerica da Serra e Paulínia voltadas para estudantes dos cursos de Administração, Comunicação, Contabilidade, Economia, Engenharias, Farmácia, Bioquímica, Secretariado, Enfermagem, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Marketing, Publicidade & Propaganda, Química e Veterinária. É preciso ter disponibilidade para dois anos de estágio. A seleção é 100% online.

O programa oferece aos selecionados benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale refeição (Rochaverá), refeitório (fábricas), vale alimentação, vale transporte, estacionamento ou ônibus fretado (fábrica), funcional card, que oferece descontos em medicamentos, licença maternidade e paternidade, Gympass e vale Natal.

Inscrições: até 14 de junho pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/boehringer/

Raízen – estágio

São 182 vagas de estágio e 185 de aprendiz em 42 cidades de 13 estados. Não há nenhum pré-requisito em relação a idade, curso, universidade ou conhecimento de idiomas. Para o estágio, podem participar estudantes com previsão de conclusão da graduação entre um e dois anos; para aprendiz, podem se inscrever jovens que estejam cursando ou que já finalizaram o ensino médio ou técnico e que não tiverem registro como aprendiz.

Inscrições: até o dia 19 de junho pelo site www.raizen.com.br/talentos

IBM Brasil – estágio

O programa de estágio IBM Services Associates é voltado para a divisão de Serviços da empresa, e oferece oportunidades em seis frentes de negócio, nas áreas de consultoria, desenvolvimento, ciência de dados, design, gestão de projetos e área técnica. O processo de contratação será realizado trimestralmente e a primeira turma de selecionados está prevista para começar a trabalhar na IBM no início de março de 2020. As vagas estarão disponíveis ao longo do ano para os escritórios da IBM em São Paulo (SP), Hortolândia (SP) e Rio de Janeiro (RJ), e todas são elegíveis para pessoas com deficiência ou reabilitadas. Os pré-requisitos incluem formação a partir dezembro de 2020, disponibilidade para trabalhar seis horas por dia, inglês intermediário e estar matriculado em um curso de ensino superior relacionado à tecnologia, como: · Engenharia (Informática, Controle e Automação, Elétrica, Industrial, Mecatrônica, Civil, Materiais, Produção, Telecomunicações, Mecânica, Metalúrgica, Física, Computação, Software), Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Eletrônica e Telecomunicações, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Segurança, Tecnologia de Banco de Dados, Matemática e Estatística.

Inscrições: pelo site da IBM.

O currículos podem ser cadastrados o ano inteiro e as seleções são trimestrais.

Hospital São Camilo – estágio

A rede tem vagas para estagiários de enfermagem e de técnica de enfermagem

Inscrições: pelo site do Hospital São Camilo: https://www.hospitalsaocamilosp.org.br/trabalhe-conosco

Doctoralia – estágio

São 15 vagas para estudantes dos cursos de administração, marketing ou direito. As oportunidades são para trabalhar em Curitiba (PR). A bolsa –auxílio é de 800 reais e o vale-refeição é de 15 reais por dia trabalhado.Inscrições: pelo site Programa de Estágio 2020.

Magnetis estágio

O Programa de Estágio – Consultoria de Investimentos da fintech e gestora de investimentos é voltado para quem tem graduação prevista a partir de dezembro de 2021 nos cursos de administração de empresas, economia, engenharias ou relações internacionais no período matutino ou noturno. Domínio de inglês é um dos requisitos.

Inscrições: pelo site da Kenoby https://jobs.kenoby.com/magnetis/job/programa-de-estagio-consultoria-de-investimentos/5e8cf56a1884d03abb5f107d





*Com informações do VocêSA