Quer estudar em Londres? Processo seletivo tem bolsas de R$ 16 mil

Manaus – Para quem sonha em se especializar em Londres e passar uma temporada na capital britânica, a universidade Pearson College London está oferecendo bolsas de estudos para cursos de negócios que serão realizados em julho de 2021. As bolsas possuem o valor de £1.872 até £2.413 (cerca de R$ 12.400 a R$ 16.000 na cotação atual) e correspondem a 50% do valor dos cursos disponíveis, a especialização tem duração de três semanas e as inscrições vão até 30 de junho.

As bolsas oferecidas pela universidade são voltadas para temas contemporâneos da administração de negócios e gestão avançada em gestão de negócios fazem parte dos programas Contemporary Topics in Business e Advanced Topics in Business Management. Ambos têm duração de três semanas. O primeiro curso é destinado a alunos de graduação e novos profissionais. Já o segundo é voltado para profissionais com pós-graduação ou experiência gerencial. Nos dois cursos, os alunos terão um módulo adicional de inglês aplicado aos negócios.

Os alunos que ingressaram nos cursos alunos terão as sextas-feiras e finais de semana livres para turismo de negócios, lazer ou visitas opcionais. Além disso, todas as turmas visitarão empresas e organizações importantes da Europa, entre elas uma visita opcional às sedes da Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial do Comércio (OMC), localizadas em Genebra, na Suíça.

Como se candidatar?

As inscrições são feitas pela internet e o candidato deve preencher um formulário com todos os dados pessoais | Foto: Reprodução

Para concorrer as bolsas de estudos, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e estar cursando a partir do quinto período da graduação. As inscrições podem ser feitas por meio deste link , selecionando o curso e clicando no botão para solicitar a bolsa.

Durante o processo, é necessário criar uma conta no site da instituição para preencher um formulário e fornecer informações com contato, histórico e os dados acadêmicos.

Com a suspensão das aulas presenciais devido a pandemia. Os cursos têm previsão em julho de 2021 e as inscrições vão até o dia 30 de junho.

Leia Mais

De olho no futuro? confira bolsas para estudar fora do Brasil em 2021