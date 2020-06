Webinar discute empreendedorismo em tempos de pandemia

Manaus- O evento gratuito e on-line em formato de palestra ou talk show (webinar) apresentado pelo Sebrae Amazonas nesta sexta-feira (26) tem o objetivo de discutir sobre a Impressão 3D e seu uso durante a pandemia da Covid-19, assim como suas perspectivas para o empreendedorismo no estado. Para ter acesso à transmissão, o interessado deve inscrever-se no link bit.ly/webimpres3d .

O evento terá como debatedores Gabi Agustini, que é fundadora e diretora executiva do Olabi, uma organização focada em estimular o uso de tecnologias para transformação social. A convidada também é membro do conselho do Global Innovation Gathering, organização com sede em Berlim que reúne inovadores de mais de 20 países.

Outro convidado para palestrar e discutir o assunto é Everton Lins, líder do capítulo e-NABLE Brasil, integrante do comitê de planejamento estratégico e-NABLE global e responsável pelas ações de Manufatura Aditiva do grupo FCA na fábrica da Jeep em Pernambuco.

Realizada em parceria com Fab Lab Manaus, a transmissão vai ser mediada pelo analista técnico do Sebrae/AM, Denys Cruz e por Carlos Junio, do Fab Lab Manaus.

Segundo enfatiza Denys Cruz, a impressão 3D esteve na linha de frente nos momentos críticos iniciais da pandemia da Covid-19 no Brasil. Ele explica que com a demanda em alta por itens de equipamentos de proteção individual nos hospitais, pessoas se uniram rapidamente para ajudar na produção de escudos faciais e outros materiais, utilizando a impressão 3D. Essa mobilização nacional envolveu parcerias em diversas frentes para obter insumos e permitiu que enfermeiros e médicos pudessem contar com equipamentos pra se protegerem em seus ambientes de trabalho.

Ainda de acordo com o analista, a transmissão também vai apresentar e discutir os resultados da ação da Liga contra a Covid-19 em Manaus, desenvolvida por voluntários e que contou com o apoio do Sebraelab e do FabLab Manaus.

