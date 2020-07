Prazo de inscrição no ProUni encerra nesta sexta-feira (17)

Para inscrição, é preciso ter uma conta no portal de serviços do governo federal | Foto: Divulgação

Brasil - Encerra nesta sexta-feira (17), pontualmente às 23h59, o prazo de inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni). Ao todo, o governo federal oferece quase 170 mil bolsas - parciais ou integrais - em instituições privadas de ensino superior.

Podem participar aqueles que fizeram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e alcançaram pontuação mínima de 450. Os interessados nas bolsas não podem ter recebido nota zero na redação.

Segundo o Ministério da Educação, essa edição do programa beneficiará 167.780 alunos. O programa dispõe de 60.551 bolsas integrais e 107.229 bolsas parciais, que cobrem 50% da mensalidade do curso selecionado.

Perfeito, apesar da pandemia

Segundo Elizabeth Guedes, presidente Associação Nacional das Universidades Privadas (Anup), a execução do ProUni de 2020 - até agora - foi impecável, apesar das circunstâncias da pandemia de Covid-19.

“Todas as inscrições foram feitas sem problemas de servidor, sem indisponibilidade de sistemas, com o site no ar em 100% do tempo. Não haverá adiamento ou ampliação do prazo, já que todas as metas estabelecidas foram cumpridas”, disse Elizabeth.

Calendário

Com o término das inscrições, a divulgação do resultado da 1ª chamada acontece no dia 21 de julho. Já a comprovação de informações da 1ª chamada será feita até o dia 28 deste mês e o resultado da 2ª chamada será divulgado no dia 4 de agosto.

